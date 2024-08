Autobusem na zavolání jezdí po zpoplatnění méně lidí, radní ho chtějí udržet

Alternativní formu veřejné dopravy spustil Pardubický kraj ve spolupráci s českým start-up CITYA. Ten už podobný projekt provozuje v Říčanech. Zájemcům si stačí do mobilu stáhnout chytrou aplikaci #ZkusBus, ve které si na pár kliknutí objednají a zaplatí minibus, který pro ně přijede zpravidla až k domu.

Během prvních šesti týdnů, kdy cestující nemuseli za svezení platit, nová dodávka na Svitavsku přepravila v průměru 25 cestujících denně. Nyní jich vozí v průměru deset za den. Vyplývá to z podkladů, které MF DNES získala od krajského úřadu.

Výsledná čísla mohou být ovlivněna letním provozem, kdy je zájem o cestování menší.

Pardubický kraj je přesvědčen, že cestujících jezdí dost na to, aby se služba udržela i nadále. „Myslím si, že to dává smysl. Máme smlouvu do poloviny října a dohodli jsme se s vedoucím odboru, že ji prodloužíme do konce roku. Zároveň budeme chystat další lokalitu, abychom byli připraveni,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Cena za přepravu jednoho cestujícího, kterou hradí Pardubický kraj, není zrovna nízká. Podle sdělení kraje měsíční náklady na zajištění této služby představují částku ve výši 150 tisíc korun.

Minibusem je možné se svézt mezi Svitavami a Opatovem, Opatovcem, Dětřichovem, Koclířovem, Kamennou Horkou, Hradcem nad Svitavou, Radiměří a Vendolím. Posláním této služby je zajistit obyvatelům okolních obcí snadnou cestu do regionálního centra za lékařem, na úřad, nákupy a další aktivity.

Cesty je možné plánovat i 24 hodin dopředu. Cena za jednu osobu je 30 Kč, děti do 12 let v doprovodu dospělého platí šest korun za jízdu. Společnost Busline, která v regionu jezdí s běžnými autobusy, nasadila do služby nový minibus Ford Tourneo. Kromě místa pro řidiče má sedm sedadel pro cestující.

„Auto je vybaveno klimatizací, z obou stran pojízdnými dveřmi, otočnými sedadly, prostorným kufrem pro kočárek, dětskou sedačkou a dalšími věcmi, jež zpříjemňují komfortní jízdu,“ sdělil před časem zástupce dopravce Jakub Hanzlík.