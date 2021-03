Politici vyostřili debatu o omítnutí historické Zelené brány, prošlo o hlas

„Už jsem se obával, že se nikdo nepřihlásí,“ řekl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který těsně před čtvrteční půlnocí zahájil na jednání zastupitelů bod věnovaný Zelené bráně.

„Myslím, že v tomto by mělo hrát roli pardubické srdce. Neměli bychom měnit vzhled dominanty města. Omítnutá věž je v každém druhém českém městě. Neomítnutá je jen v Pardubicích,“ doplnil Brendl.

Do role hlavního oponenta se postavil primátor Martin Charvát z hnutí ANO. Ten vsadil na názor památkářů, podle kterých omítka lépe ochrání zdivo před změnou teplot a tím pádem i pnutí.

„Navíc je otázka, o jakém odkazu na historii mluvíte, když omítku měla brána nějakých 360 let a až v posledních sto letech je bez ní,“ doplnil poslanec a zastupitel za ANO Martin Kolovratník.

Rozhodnutí padlo před půlnocí

„Dobře, tak když historii, tak pořádnou. Tím pádem bych shodil i ten ochoz nahoře, protože ten tam historicky taky nebyl. A navíc co s ním, vždyť po něm stejně jen šmajdají lidi,“ zahnal argumenty do krajnosti Brendl, který pak už mohl jen nervózně sledovat, jak dopadne těsné hlasování. „Nééééé,“ zaúpěl politik, když zjistil, že omítka o jediný hlas prošla.

Je ale otázka, jak to celé nakonec dopadne. I radní Vít Ulrych z KDU-ČSL, který dodal jeden z dvaceti hlasů, už v noci po hlasování trochu mírnil fatálnost rozhodnutí.



„Omítka prošla, ještě to však není jisté. Může to být drahé a nakonec se projekt schválit nemusí, protože nebudou peníze,“ napsal politik na Twitter.

Zelená brána s 59 metry výšky je jako historická dominanta častým námětem pohlednic a je jedním ze vstupních míst do historického centra. Stavba, tedy věž a předbraní, pochází z roku 1507. V roce 1538 ji postihl požár. Po opravě se zvýšila o třináct metrů.

Od roku 1542 má současnou podobu zastřešení. V roce 1912 město v duchu historického purismu na bráně na návrh architekta Bóžy Dvořáka odstranilo omítku.

Radnice Zelenou bránu nechala v minulých letech dvakrát opravit. Zajistila mimo jiné její statiku. Brána ale bez omítky podle odborníků degraduje. Uvnitř je zdivo studené, v létě se na povrchu zahřívá, což ho poškozuje.

Omítka by měla bránu ochránit před výkyvy počasí. Samotná konzervace zdiva je podle odborníků nevhodná, je náročná na očištění povrchu kamene a není efektivní. Musela by se za pár let opakovat.