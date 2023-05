Pardubický politik dostal zákaz. Vadil na kontrolách

Terminál B se prodražil o deset milionů. Přestavba koupaliště Cihelna zatím o devět. Stavba nových zastávek u univerzity nabrala zdržení. Třída Míru se po sedmi letech musí opravovat znova.

Pardubičtí radní nemohou být se stavem městských zakázek spokojeni. „Dlouhodobě se nám nedaří trefit konečnou cenu díla. Vždy se prodraží o desítky procent. Už v tom musí být systémová chyba, protože se to opakuje stále,“ řekl opoziční zastupitel Karel Haas z ODS.

Dlouhodobě na nedorazy a následné pouštění žilou městské pokladně upozorňuje Filip Sedlák, který založil politické sdružení Naše Pardubice. A právě vytrvalá kritika šlendriánu na radnici ho vynesla až do zastupitelstva. A nyní by rád své pozice využil a chtěl by městské zakázky kontrolovat pěkně zblízka.

„Rád bych se účastnil kontrolních dnů. Chci ty stavby vidět na vlastní oči. Před opravou třídy Míru jsem říkal, že to nebude fungovat, a měl jsem pravdu. Na chyby má cenu upozorňovat nyní, když se staví. Když to bude zalité betonem, tak už nikdo nic neudělá,“ řekl Sedlák.

Jenže jeho snaha se mezi radními nesetkala s pochopením. A neváhali mu to na pondělním zasedání zastupitelstva říct napřímo. „Večer před kontrolním dnem jsem ti jasně řekl, ať tam nechodíš. A ty pak stejně dorazíš. Stydím se za to, že tam běháš mezi lidmi a bereš si na ně telefonní čísla,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Nedělám nic zlého, říká Sedlák

To se ovšem Filipa Sedláka dotklo, z jeho pohledu by volený zástupce lidí měl mít právo dohlížet, jak se utrácejí městské peníze. „Co vám na tom vadí? Chováš se skoro, jako kdybych se ti pokusil sbalit holku nebo kluka. Nevím, co je na tom špatného, že jsem si vzal čísla na síťaře, abych se jich mohl na něco zeptat,“ reagoval na Hrabala Sedlák.

Ten svou aktivitou na jednání zastupitelstva vedení města evidentně pije krev. V pondělí to bylo dobře patrné. Pustil se do něj třeba náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD/Žijeme Pardubice). „Myslím, Filipe, že by stačilo, aby ses začal chovat tak nějak normálně. Ono by se ti pak dalo v něčem vyhovět, takhle to fakt nejde,“ otcovsky mu promlouval do duše Rychtecký.

Fakt je, že třeba plán Sedláka na to, že si krumpáčem odloupne z třídy Míru kus dlaždic a jejich podloží a bude poté doma zkoumat, zda je vše v pořádku, může působit jako poněkud přehnaný. Ovšem jiné jeho názory už logiku dávají.

„Vy tady po nás chcete, abychom odhlasovali, že město dá navíc devět milionů za opravu koupaliště. Prý kvůli tomu, že se tam překoply nějaké kabely. Ale já vůbec nevím, že se to stalo, neviděl jsem žádný důkaz,“ řekl třeba Sedlák.

Zastupitelé nakonec dokonce hlasovali o tom, zda bude možné, aby Sedlák i ostatní politici z radnice chodili na kontrolní dny staveb. Návrh však jasně neprošel.

„Kontrolní den je vlastně právní akt. Často tam dochází k velmi nepříjemným a vypjatým situacím. Vůbec by nebylo dobré, aby tam byl za město další člověk. Myslím, že druhá strana by to mohla nést dost nelibě,“ uvedl bývalý náměstek primátora Petr Kvaš z opoziční ODS.

A takový radní František Brendl ze Společně pro Pardubice dokonce Sedlákovi ani nevěří, že aktivitu vyvíjí pro dobro města. „Jde jen o to, aby si měl co dát na Facebook, kde si napíše tu svou jedinou správnou pravdu,“ dodal Brendl.