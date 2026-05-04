Hasiči vyjížděli k uvázlému srnci v sobotu krátce před devátou hodinou ráno. Zvíře si zřejmě spletlo trasu a skončilo zaklíněné v kovovém plotě u zadního vchodu do pardubické nemocnice.
„Na místo jsme vyslali profesionální jednotku z Pardubic. Ta srnce za pomoci rozpínáku z plotu vyprostila a následně ho vypustila zpět do přírody,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Celý zásah se odehrál velmi rychle a bez komplikací. Srnec po vysvobození na nic nečekal a dal se na útěk i s dekou, kterou hasiči používají, aby se zvíře uklidnilo a neublížilo si.
Deku nakonec hasiči nalezli opodál a plot se jim podařilo pomocí rozpínáku vrátit do původního stavu.