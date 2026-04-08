K srnci v nesnázích vyjížděli profesionální hasiči z obce Králíky v úterý krátce po půl čtvrté odpoledne. Zvíře se zachytilo parohy do elektrického ohradníku a nedokázalo se samo dostat ven.
„U srnečka zasahovali čtyři profesionální hasiči ze stanice Králíky. Ohradník naštěstí nebyl pod proudem, což zásah výrazně usnadnilo. Zvíře opatrně zajistili, zabalili do modré plachty, aby se uklidnilo a neublížilo si, a pomocí kleští ho rychle vyprostili,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Celá akce trvala pouhých devět minut. Po osvobození hasiči mladého srnce vypustili zpátky do volné přírody. Mládě bylo viditelně neklidné, ale nijak nezraněné. Se svými zachránci však srneček dlouho nepobyl, okamžitě po vypuštění vzal nohy na ramena a vydal se směrem k lesu.