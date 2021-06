Desetitisíce žabek zaplavily silnici na Chrudimsku, policie ji uzavřela

12:12

Jako by po šedivém asfaltu poskakovali vodouchové, tak to vypadá na silniční propojce mezi Horkou a Podlažicemi. Silnici totiž v těchto dnech obsadily desetitisíce malých ropuch obecných, které migrují z domovských tůní dál do luk. Na své pouti se musejí dostat přes zmiňovanou silnici III. třídy.