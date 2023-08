Oprava nejvytíženějšího pardubického mostu musí opět počkat, začne příští rok

Pardubický kraj se rozhodl odsunout na příští rok chystanou opravu Wonkova mostu, která ve špičce nejspíše způsobí paralýzu dopravy v Pardubicích. Je to další ze série odkladů, které tuto stavbu provázejí. Důvod je tentokrát jednoduchý. Právě teď totiž v krajském městě kvůli stavu sousedního mostu Kapitána Bartoše chybí rozumná alternativa pro cestu přes Labe. Wonkův most musí počkat.

„Tuto stavbu musíme koordinovat s městem, nemůže dojít k uzavření levého a pravého břehu Labe,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK).

Pardubice letos oznámily, že most Kapitána Bartoše je v ještě horším stavu, než se čekalo, a musí se opravit. Spojnice mezi vlakovým nádražím a sídlištěm Polabiny je nyní zúžená, nemohou na ni těžké vozy a jednosměrný provoz řídí semafory. Jenže zatím nikdo neumí říct, kdy město dá most do pořádku. A proto ani kraj nedokáže zaručit, že oprava Wonkova mostu začne příští rok. „Předpokládáme zahájení oprav v příštím roce, ale bude to záviset na tom, jak město zvládne opravy mostu Kapitána Bartoše,“ sdělil hejtman.

Wonkův most je nejvytíženějším mostem v Pardubicích. Denně přes něj přejede přibližně 22 tisíc aut. Poslední opravu kraj prováděl před 18 lety. A teď musí znovu. Před šesti lety odborníci při kontrole zjistili, že vnitřní lana mostu jsou poškozená.

„Zjistilo se, že lana volného předpětí jsou ve špatném stavu, a experti konstatovali, že musí dojít k jejich výměně,“ řekl před časem náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

„Rekonstrukce z let asi 2005 a 2006 nebyla úplně dobře technicky řešena, jak mně bylo vysvětleno. Kotvení lan se bude muset zcela předělat,“ pokračoval Netolický.

Kraj počítá s tím, že opravy zaberou dvě stavební sezony. Po tu dobu bude po Wonkově mostě vedena doprava zúžením do jednoho pruhu v každém směru. To bude řidiče bolet.

Možná by Pardubický kraj opravy rozjel dříve, ale nechtěl přiškrtit průjezd u arény v situaci, kdy Pardubice opravovaly nadjezd v Kyjevské ulici. „Tyto dvě velké akce nemohou být v souběhu,“ řekl tehdy náměstek Michal Kortyš.

Nadjezd už funguje, ale mezitím se objevil další problém na mostu do Polabin. A tak klíčový most zase musí počkat. Mostů přes Labe je ve městě málo. Kromě největšího Wonkova a Kapitána Bartoše mohou auta vjet jen na ty, které jsou na silnici I/37 na Hradec Králové a pak na úzký mostek mezi Svítkovem a Rosicemi nad Labem.

Jistou úlevu řidičům v Pardubicích slibuje nový most přes Labe, který vznikne jako součást severovýchodního obchvatu Pardubic, jehož stavba se už rozjela. Řidiči by ně něj mohli poprvé vyjet už za dva roky.