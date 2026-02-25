Vzývaný plán na Wonkově mostu se nezdařil, cyklisté zůstanou mezi chodci i po opravě

Zřejmě na konci pololetí se v Pardubicích v plné parádě otevře nově opravený most Pavla Wonky. Krajský úřad, kterému spojnice přes řeku Labe patří, za rekonstrukci utratí 235 milionů korun. Dokončení prací, které začaly už v červnu 2024, jistě ocení řidiči. Průjezd centrem města bude opět o něco hladší.
Kdo však změnu moc nezaregistruje, to budou chodci a cyklisté. Dál se totiž budou potkávat na relativně úzkých chodnících, na kterých není hlavně ve špičce nouze o nebezpečné situace. Přitom existoval plán, aby se obě skupiny od sebe lépe oddělily.
„U několika odborných jednání jsem byl osobně, jsem obeznámen s průběhem jednání po celou dobu. Jistou chvíli to vypadalo i nadějně, nicméně dopadlo to jako vždycky,“ uvedl pardubický zastupitel za Zelené Robert Hrdina, který je z výsledku zklamaný.
|
Na dočasný most si Pardubice počkají další rok. Stavba nového se tak opět protáhne
Podle něj měli politici a projektanti udělat pro zvýšení bezpečnosti na mostě, který se během oprav kompletně rozkopal, více. „Pardubice si samy stanovily cíl zvyšovat podíl udržitelných druhů dopravy, oddělovat cyklisty od pěších i automobilů a systematicky zvyšovat bezpečnost. Tyto dokumenty však nejsou pro kraj ani pro samotné město právně závazné – a v praxi se znovu ukazuje, že deklarované závazky zůstávají jen na papíře,“ uvedl Hrdina.
Jeho slova dokazuje pohled na strategický materiál radnice, který nese název ParduPlán. V něm je místo jmenované jako jedno z nejvíce nebezpečných, co se týče provozu cyklistů ve městě. „Tyto úseky by měly být optimálně (při rekonstrukcích) řešeny pásy pro cyklisty oddělenými od motorové i pěší dopravy,“ stojí doslova v materiálu.
Ovšem podle Zdeňka Vašáka, ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která opravu provádí, v případě mostu Pavla Wonky nebyl prostor pro lepší řešení.
„Po rekonstrukci Wonkova mostu zůstane provoz cyklistů a chodců ve stejném režimu jako před ní. Šířka chodníků musí zůstat stejná, a to kvůli konstrukčním prvkům mostu, zejména kvůli jeho odvodnění,“ uvedl Vašák, podle kterého by jinak bylo nutné zrušit na mostě jeden ze silničních pruhů.
„Aby mohl zůstat provoz ve dvou pruzích oběma směry (plus odbočovací pruh na Nábřeží Václava Havla), není z kapacitních důvodů možné na mostě vytvořit vyhrazený pruh pro cyklisty. Chodníky jsou zároveň dost široké, aby na nich mohl být společný provoz cyklistů a chodců,“ uvedl Vašák.
Širší chodník? Nemožné, říká Hrabal
Podle náměstka pardubického primátora pro dopravu Jana Hrabala zkusila radnice prosadit lepší řešení, nicméně narazila. „Požádal jsem vlastníka mostu o prověření možnosti rozšíření chodníkové části mostu právě pro zvýšení komfortu pro pěší a cyklisty. Bohužel to nebylo možné,“ uvedl politik z hnutí ANO.
Jeho slova dokazuje i zápis z jednání, které se konalo 28. ledna na krajském úřadě. Z něho navíc plyne, že pro pardubickou radnici byla skutečně priorita zachovat i odbočovací pruh na Nábřeží Václava Havla, a to z důvodu „zachování průběžného a včasného vyklizení křižovatky v případě konání akcí v enteria areně.
„Tím pádem místa pro případný širší chodník ještě ubylo. Zároveň zástupci města oznámili, že by se jim líbilo, aby na krajnici silnice byl alespoň nastříkaný piktogram vyznačující stezku pro cyklisty, ale když to nepůjde, tak ať prý zůstane současný stav. Tak to také nakonec dopadlo.
„Také bych si přál, aby chodníková část byla širší a třeba podobné té, která vznikne na východní straně nového mostu Kapitána Bartoše. Tam bude třímetrový chodník a třímetrová stezka,“ dodal Hrabal.
Podle Hrdiny jde však o promarněnou šanci. Myslí si, že technické řešení měli odborníci najít. „Zachován zůstane nevyhovující společný provoz chodců a cyklistů na dvou úzkých chodnících – řešení, které už dnes vede ke konfliktům a snižuje komfort i bezpečnost všech uživatelů. Takový výsledek neodpovídá moderním standardům městské mobility ani deklarované vizi Pardubic,“ dodal zastupitel.
|
3. června 2024