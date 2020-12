Pardubičtí radní odmítli vznik waldorfského lycea, škol je prý dost

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích chce otevřít lyceum, které by doplnilo waldorfskou základní školu. Nejdříve si však musí obstarat svolení kraje a ministerstva školství. Radní Pardubického kraje už svůj názor minulý týden řekli. Nesouhlasí, aby se škola od září příštího roku otevřela.



Radní namítají, že vznik další střední školy není v souladu s dlouhodobou koncepcí.



„Pokud vzniká nový maturitní obor, musí být proti tomu utlumen jiný aktivní maturitní obor. Je to na základě celorepublikové koncepce tak, aby v krajích nepřibývala maturitní místa,“ řekl vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss.

„Jsou to pravidla, která musí plnit všechny školy bez ohledu na zřizovatele,“ řekl radní pro školství Josef Kozel (3PK).

V praxi to znamená, že by waldorfské lyceum mělo přesvědčit ředitele jiné školy v kraji, aby se dobrovolně vzdal svých kapacit. Zatím se mu to nepovedlo.

„Zkoušíme oslovit ředitele škol, teď to bylo trochu ztížené a nebylo jednoduché se osobně potkávat. Doufáme, že nyní se naše možnosti zvětší. Ze škol, které jsme oslovili, jsme dali dohromady jen část kapacity, musíme na tom dál pracovat,“ řekl ředitel waldorfského lycea Pardubice Pavel Lomička, který je zástupcem ředitele pro provoz na Základní škole Waldorfské Pardubice.

Lyceum by zpočátku fungovalo v Chrudimi

Podle Lomičky by nebyly problémem finance. Na první roky má předjednané prostory v Chrudimi, kde by lyceum fungovalo v pronájmu střední zemědělské školy. Dodal, že o žádosti bude rozhodovat ministerstvo školství a že se do té doby lyceum pokusí získat v kraji volné kapacity.



„Tato podmínka ale není úplně korektní. Musíme žádat, aby nás ostatní školy pustily mezi sebe a věnovaly nám kapacitu, kterou samy mohou potřebovat,“ řekl Pavel Lomička.

Kiss připouští, že to je složitý úkol. „Je to o nějaké profesionální kolegialitě mezi řediteli,“ uvedl.

Politici Pardubického kraje nesouhlasí s plánem na zřízení lycea i kvůli tomu, že stejný obor už v Pardubickém kraji funguje na Gymnáziu v Jevíčku, jeho třídy ovšem nejsou ani zdaleka naplněné. „Byť je to stejný kraj, tak z hlediska dostupnosti je to úplně mimo dosah pro děti z Pardubic a okolí,“ uvedl Lomička.

Základní škola Waldorfská funguje v Pardubicích od roku 1993. Waldorfská pedagogika vychází z učení antroposofie Rudolfa Steinera (1861-1925). Ve výuce je patrná snaha o všestranný rozvoj dítěte, učební program je bohatší, každé by mělo najít něco, v čem bude mít šanci vyniknout.

Spolek rodičů má zájem, aby děti ze základní školy mohly pokračovat ve studiu na středním stupni waldorfské školy. V roce 2018 dokonce uspořádal podpisovou akci na podporu plánu. Waldorfská lycea už fungují v Praze, Ostravě, Příbrami, Semilech i v Českých Budějovicích. Nechodí do nich jen děti z waldorfských základních škol, těch je tam zpravidla třetina až polovina.

Radní Pardubického kraje minulý týden nesouhlasili ani se zřízením pedagogického a přírodovědného lycea, o které usiluje Mateřská škola a Základní škola Na rovině v Chrudimi. Důvody byly v podstatě totožné jako v případě pardubické waldorfské školy. Úředníci navíc namítají, že jedno pedagogické lyceum v Chrudimi už v rámci tamní hotelové školy funguje.