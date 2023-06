Potíže pro Galerii Pernerka. Soud zrušil územní rozhodnutí pro její výstavbu

Společnost Redstone House původně chtěla začít stavět nové nákupně-zábavní centrum Galerie Pernerka naproti nádraží už loni. Teď ale není zřejmé, zda skupina developera Richarda Morávka bude moci investici zahájit alespoň letos na podzim, jak plánuje.

Proti záměru postavit ve středu Pardubic velké obchodní centrum v navržené podobě se totiž postavil advokát Martin Růžička z Nerudovy ulice v Pardubicích, podle něhož se magistrát prakticky vůbec nezabýval tím, co to udělá s dopravou na dnes již přetížené Palackého třídě. Úředníci jeho odvolání proti územnímu rozhodnutí shodili s tím, že nebyl účastníkem řízení. Krajský úřad jejich verdikt potvrdil, ale krajský soud jejich rozhodnutí nyní zrušil.

„Krajský soud v této věci konstatoval, že odůvodnění o účastenství – neúčastenství v řízení není dostatečné a že bude třeba doplnit další konkrétní skutečnosti, pro které nebyl žalobce uznán jako účastník správního řízení. Na základě tohoto rozhodnutí bude krajský úřad vydávat nové rozhodnutí,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Skupina Redstone se ke správnímu řízení vyjadřovat nechce. „Pokračujeme v práci, naše společnost se i nadále plně soustředí na hlavní cíl, kterým je vybudování polyfunkčního centra Galerie Pernerka. Jsme přesvědčeni, že termíny, které jsme si v této věci předsevzali, nejsou ohroženy,“ uvedl tiskový mluvčí Petr Hlávka.

Růžička je pro investora nepříjemnou komplikací, v Advokátní kanceláři Vyšanská a Majer se specializuje na stavební právo a poradenství pro developery. Důvěrně zná i prostředí pardubického magistrátu, který jako tajemník řadu let řídil. V případu jej navíc zastupuje Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti, která je postrachem velkých investorů. Mezi klienty Advokátní kanceláře Vyšanská a Majer patří i Atrium Palác Pardubice, který funguje jen šest set metrů od budoucího obchodního centra.

Advokát: Úřad vůbec neřešil dopravní zátěž

Úřady a soudy se zatím vůbec nezabývají tím, o co zde jde. Tedy jestli magistrát dostatečně posoudil, zda nápor dopravy Palackého třída zvládne, zda ve špičce nezkolabuje MHD a bezpečně projedou záchranáři či hasiči. Místo toho nyní budou řešit, zda úředníci z krajského úřadu a magistrátu dobře napsali slohové cvičení na téma, proč obyvatel z Nerudovy ulice nemůže připomínkovat stavbu, která vyroste pár set metrů od jeho domu.

Možnosti, aby se k případu pro MF DNES vyjádřil, Růžička nevyužil. Ve svém odvolání z loňského června ale detailně popisuje, jak podle jeho názoru úředníci magistrátu šli na ruku developerovi. To, že se odbor dopravy vůbec nezabýval tím, co stavba nového centra v dopravě způsobí, hodnotí dokonce jako záměr. Advokát je přesvědčen, že investor i úřady očekávají dopravní problémy v Palackého ulici a v ulici kapitána Bartoše.

„Pokud by to tzv. ‚vycházelo‘, dokumentace záměru by již nyní obsahovala průkazné zátěžové diagramy, které jsou docela jednoduše zpracovatelné na dostupném dopravním modelu,“ napsal Růžička.

Součástí komplexu Galerie Pernerka mají být obchody, kanceláře, hotel a kongresové centrum, které dosud v širším regionu chybí. Budou zde například i ordinace lékařů, wellness služby, jump aréna, dětská zóna, restaurace a také multikino, které bude mít sedm sálů. Součástí areálu budou rovněž parkoviště s kapacitou 1 100 míst.

Stavbu komplexu plánuje developer zahájit na podzim roku 2023. V další etapě chce postavit v území několik bytových domů a revitalizovat nedaleký park. Areál zabere i bývalé autobusové nádraží, město v neděli otevřelo nový autobusový Terminál B.