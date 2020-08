Opuštěné mládě vydry vyzvedli hasiči, putovalo do záchranné stanice

Žena, která mládě objevila, nevěděla, zda je vzácné zvíře zraněné, proto ihned kontaktovala Záchrannou stanici pro ohrožené živočichy v Pasíčkách.

„Přes operačního důstojníka jsme požádali tamní jednotku hasičů, zda by zvíře neodchytili,“ vysvětlil Milan Poppa ze záchranné stanice.

Než by se totiž zvířecí záchranáři dostali z Pasíček na Skutečsku, kde sídlí, do Orlických hor, mohla by malá vydra utéci.

„Jednalo se o bezbranné mládě, které evidentně leželo osamocené na místě již několik dní. Po konzultaci s pracovníkem ze Záchranné stanice Pasíčka naložila jednotka zvířátko do bedýnky a odvezla na stanici hasičů, kde si mládě vyzvedli,“ sdělila Jana Poláková z tiskového oddělení hasičů.

„Mládě není zraněné, daří se mu dobře. Je otázkou, zda by přežilo. Ještě je ve věku, kdy by mělo zůstat u matky,“ konstatoval Poppa.

Ve stanici přitom již dvě vydry mají. Nový přírůstek jim ovšem společnost dělat nebude.

„To jsou dva bráchové, kteří se již do volné přírody nevrátí. Toto je samička, kterou bychom tam rádi vrátili,“ dodal ošetřovatel.