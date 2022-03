Občas věříme krabičce mobilního telefonu víc než lidem, říká herečka robota

Robotku Jacie využívá televizní studio jako jednu z mnoha. Stačí ji pouze přeprogramovat na 658. díl kteréhokoli z plytkých televizních seriálů, převléknout kostým a levná výroba je na světě.

Jenže Jacie začne žít. Směje se replikám svých kolegů, cit v ní probouzí nadšený adept scenáristiky Adam Trainsmith.

„Trápí mě, že jsme závislí na technologiích, chytrých telefonech, kam přenášíme náš život. Věříme krabičce mobilního telefonu občas víc než lidem, a to je děsivé. A to je i téma naší komedie,“ říká herečka Karolína Šafránková.

Jak je těžké hrát robota? Tam není místo na improvizaci. Od robota ji nikdo nečeká.

Vůbec tam na ni není místo. Co se týče mých „zasekávacích monologů“ v roli, že se zadrhnu a mluvím slovo od slova, tak si nemohu dovolit zastavit. Pořád mám v hlavě vykřičník, že musím být přesná. Je to náročné.

Říci něco jinak si robotka dovolit nemůže.

Ale jsem za to ráda, improvizace není moje disciplína, ráda hraju podle scénáře a vedení režiséra.

V pardubickém divadle je to vaše první hlavní role. Jak dlouho trvalo, než jste získala jistotu v roli?

Asi mě kolegové nepochválí, ale až do derniéry na té roli můžu pracovat. Pořád mě něco napadá, jak ji vylepšit. Ani po dvou měsících bych neřekla, jsem si tak jistá, že to odehraju nejlépe, jak umím. Pořád je prostor.

Co bylo pro vás nejtěžší na této hře?

Asi udržet své emoce. Mám pocit, že do každé věty musím dát co nejvíc furt něčeho. Pan režisér mě v tomto krotil. Abych nepřeháněla v gestech a mimice a byla rovná.

Říkáte o sobě, že neumíte odpočívat. To vám režisér dost vyšel vstříc, protože ve hře Ona není vadná! takřka neslezete z jeviště.

Asi minutu nejsem na jevišti. Nečekala jsem, že pro mě bude tak náročné stát třeba půl hodiny na jednom místě: narovnaná, na podpatcích a jen nehybně přihlížet. Pro mě jako pro člověka, který pořád potřebuje něco dělat, je tohle nesmírně náročné.

Takový kurz sebeovládání.

Ano. Navíc si musím pořád kontrolovat, jestli jsem narovnaná a mám konstantní výraz robota.

V představení vypadne z robotky jedna hezká naučená věta: Sny jsou pouze záblesky reality, které bychom mohli společně sdílet, kdybychom měli dostatek odvahy. Pěkný citát.

Pro mě byla tahle krásná věta největším problémem během zkoušení. Na první čtené zkoušce jsem si zabudovala, jak to budu říkat. Bylo to bez smyslu a logiky a pan režisér z toho kvetl. Samostatně jako větu to bylo fajn, ale jak jsem ji měla zahrát, bylo to špatné. Dlouho jsem ten blok nedokázala prolomit.

Komedie Ona není vadná! se odehrává v prostředí levných a rychlých televizních seriálů. Jak se díváte na tento natáčecí maraton?

To jde mimo mě. Byla jsem chvilku lehce jeho součástí a zkazilo mi to sledování na ně. Ale co mě baví, jsou animované komedie nebo sitcomy.

Premiéru a ještě dvě představení této nové komedie jste stihla odehrát. Pak v souboru opět udeřil covid a představení se musela odložit. To je asi nemilá přestávka krátce po premiéře.

To ano. Všichni už jsme nějakou chvíli zdraví, ale od té doby jsme ji ještě nehráli. Sami jsme zvědaví, jak to zvládneme. Ale tím, že je to komedie i mezi námi, tak se těšíme.

Co vás čeká?

V týdnu jsme měli první seznámení se hrou Rychlost dopadu sněhové vločky. Stejně jako v Ona není vadná! tam hraju s Pepou Láskou. Je to komorní hra na malé scéně pro dva herce. Nikdy jsem se nesetkala se hrou, která by byla takhle napsaná. Autorka ji napsala ve 23 letech. Vypráví o dvou lidech, kteří se setkávají celý život. Důležitou roli tam hraje i fyzika, přitahování molekul, což hra převádí i na dvojici, kterou ztvárňuji právě s Pepou Láskou.

Máte nějaký divadelní sen?

Mě hodně baví komedie, hraní komediálních postav. Baví mě zkoumat je a vylepšovat komické situace.

Jaký máte ráda humor?

Jednoznačný. Akční. Normální. Takový ten pro lidi.