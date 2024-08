Soud projedná odvolání v kauze brutální vraždy, uvařené tělo se nikdy nenašlo

Obžalovaní podle spisu v létě roku 2022 donutili osmadvacetiletého muže z Břeclavska, aby nastoupil do auta, kterým ho převezli nejprve do domu jejich známého v Lubné na Svitavsku.

Podle spisu ho tam Jireček napadal strunovou sekačkou. Ještě týž den obžalovaní zraněného muže zabalili do stanové celty a převezli ho do vesnice Pohodlí na Svitavsku, kde měl Jireček trvalé bydliště.

Únos a následné několikadenní týrání ve sklepě měly být odplatou za to, že poškozený ukradl Jirečkovi drogy a 500 korun.

Muž později na následky trýznění zemřel. Podle žalobkyně Lenky Faltusové pak Jireček s Golubničenkem mrtvolu uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky těla rozvezli po okolí obce. „Tělo ani DNA (poškozeného) se nenašlo,“ řekla Faltusová. Ze znaleckých posudků vyplývá, že poškozený trpěl mučivými útrapami.

Faltusová u krajského soudu navrhla pro Jirečka za vraždu zvlášť surovým a trýznivým způsobem trest okolo 30 let vězení a pro Golubničenka okolo 25 let odnětí svobody. Soud nakonec Jirečka poslal do vězení na 26 let, Golubničenko dostal 18 let.

Podle soudních znalců obžalovaní trpí disociální poruchou osobnosti a šance na jejich resocializaci je velmi malá.

Stěžejním důkazem byla pro soud výpověď obžalovaného Golubničenka, který s policií spolupracoval. Měl totiž z Jirečka strach.

„Jeho výpověď je konzistentní. Sama rekonstrukce měla šest hodin, obžalovaný se pohyboval po lokalitách v Lubné i Pohodlí. Pokud by nepopisoval svou paměťovou stopu, pak by to od něj byl mimořádně zdařilý herecký výkon, to by předstíral něco, co se neodehrávalo. Právě jeho projev je jedním z významných důvodů, který soud přesvědčuje o tom, co se skutečně odehrálo,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu krajského soudu Jan Šlosar. Dodal ale, že některé části mohl Golubničenko umenšovat ve smyslu svého podílu viny.

„Jirečka usvědčuje výpověď Golubničenka. Pokud by Golubničenko nechtěl vypovídat, byla by mimořádně ztížena důkazní situace. Proč by křivě obvinil Jirečka? On měl strach z jeho jednání. Pokud by si to vymyslel, pak by se vystavil mstě ze strany Jirečka. Lze tedy pochybovat, že by si měl Golubničenko vymyslet Jirečkovu účast,“ vysvětlil v odůvodnění rozsudku Šlosar.

Soud přiznal příbuzným miliony

Soud uložil obžalovaným, aby společně zaplatili matce mrtvého 1,5 milionu korun, sestře a babičce přiznal soud za nemajetkovou újmu dohromady dva miliony, každé po milionu. Se zbytkem je odkázal na civilní soud.

Otci zemřelého pak podle soudu žádné peníze nenáleží a s milionovým návrhem ho odkázal na civilní řízení. „Byl biologickým otcem, ale v útlém věku syna rodinu opustil, neprojevoval zájem, výživné bylo vymáháno exekučně. Na výchově se nepodílel. Nejsou podmínky pro přiznání nároku na nemajetkovou újmu v peněžní formě,“ řekl soudce Šlosar.