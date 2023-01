Za trýznivou vraždu družky nožem a sekáčkem na maso dostal muž 23 let vězení

Muž podle rozsudku vraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem.

„Surovost spočívá ve způsobu provedení, výběru vražedného nástroje. Trýzeň pak v psychických útrapách, které žena zažívala. Poškozená neztratila vědomí, minimálně deset minut zakoušela devastující útok od své nejbližší osoby,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Jan Šlosar.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal, a to jak do výroku o vině, tak trestu.

Soud souhlasil s obžalobou, že muž je se svou povahou těžko socializovatelný, jak ostatně ve svých posudcích uvedly soudní znalkyně z oboru psychologie a psychiatrie.

Zavražděná žena utrpěla mnohočetná sečná poranění hlavy. Žádné ale nebylo fatální, smrt nastala kvůli poúrazovému šoku. „Kdyby obžalovaný upustil od svého jednání, mohl smrt odvrátit. Žena zemřela v mučivých útrapách,“ řekl znalec z oboru soudního lékařství Jan Rejtárek.

Psycholožka a psychiatrička označily obžalovaného za nevyváženou osobnost, která trpí smíšenou poruchou osobnosti, jež se projevuje hlavně ve vztazích.

„Obklopuje se fyzicky a mentálně slabšími, které dokáže snadno ovlivnit. Je zdatným manipulátorem a chybí mu pocit viny. Jeho možnost resocializace je možná jedině pod tlakem. Nelze napravit někoho, kdo si myslí, že je v pořádku,“ řekla znalkyně z oboru psychologie Lenka Čermáková.

Projev lítosti obžalovaného označila za účelový a „sebezáchranný“. K tomu se přiklonil i soud.

Jen obžalovaný nebyl schopný pochopit, proč mu všichni vyčítají malý smutek. „Každý se tu nemusí válet v depresi po zemi, já tu lítost projevil několik málo minut po činu,“ řekl v závěrečné řeči Špaček,



Zároveň uvedl, že si na své náklady nechá udělat nezávislý psychologický posudek. Nebyl totiž spokojený s posudkem soudní znalkyně.

24. ledna 2023

„Co jste studovala?“ zeptal se jí obžalovaný, když se mohl k psychologickému posudku vyjádřit. „Je toto nutné? Jsem povinna odpovídat pane předsedo?“ směřovala rozzlobený dotaz k soudci znalkyně Lenka Čermáková.

To už se k námitce nadechovala státní zástupkyně, ovšem soudce obžalovaného usměrnil.

Soud také v odůvodnění rozsudku zmínil údajný plán partnerů na společnou sebevraždu. „To nelze vyloučit, a to zejména v době, kdy oba trpěli tělesnými obtížemi nebo mohli takové hovory vést v opilosti. Soud však nemá za to, že by poškozená souhlasila s tím, že ji partner usmrtí. Jinak by neutíkala, nebránila by se,“ podotkl soudce Šlosar.