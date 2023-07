Muži zasadila podle obžaloby 18 ran nožem, u soudu málem zkolabovala

Čtyřicetiletá Iveta Rosenberg na úvod hlavního líčení žádala soud o změnu obhájce. „Nedostala jsem možnost nahlédnout do spisu a listin, o které jsem žádala. Také mám pocit, že soud se zaměřuje jen na moji osobu, řeší se pouze můj zdravotní stav a bývalí partneři. Nikoliv to, že by pachatelem činu mohl být někdo jiný,“ uvedla žena, která dosáhla pouze základního vzdělání a dopis s oficiální žádostí o změnu obhájce soudu odeslala den před začátkem líčení.

Její obhájkyně nařčení odmítla, byť poznamenala, že mezi ní a obžalovanou došlo k zásadnímu narušení důvěry. Předsedkyně senátu Anna Sobotková však jakoukoliv změnu rázně odmítla.

„Vaše obhájkyně odvádí svoji práci možná až nadstandardně. Soud nevidí žádný důvod ke změně a považuje vaše jednání za obstrukční. Nehledě na to, že obžaloba byla podána na vaši osobu, a soudu tedy nezbývá nic jiného, než se jí zabývat,“ poučila Sobotková obžalovanou a nařídila pokračovat v jednání.

Žena však odmítla vypovídat, a soud tak musel přistoupit ke čtení jejích výpovědí z přípravného řízení. Během něj Rosenberg málem zkolabovala. „Omlouvám se, je mi špatně. Cítím, že omdlím, třeští mi hlava a přestávám slyšet,“ popisovala obžalovaná.

Jednání pak bylo na několik minut přerušeno, předsedkyně senátu nabízela přivolání záchranky, ale to nakonec nebylo potřeba. Soud bude pokračovat výslechem svědků a rozsudek se očekává po prázdninách.

Čtyřicetileté Ivetě Rosenberg hrozí až 18 let vězení za to, že loni v říjnu v pardubických Polabinách v silné opilosti a pod vlivem léků ubodala 62letého muže, u kterého byla v té době na návštěvě.

Po hádce a poté, co ji poškozený slovně napadal a osahával na intimních partiích, mu v kuchyni podle obžaloby zasadila 18 ran nožem do hrudníku, břicha, rukou i nohou. Poškozený následně zemřel.

„Během hádky mě nejprve shodil na zem a bouchla jsem se do hlavy. Pak jsme se chvíli přetahovali, sáhla jsem po noži a napřáhla se proti němu. Pak už si nic nepamatuji,“ stálo ve výpovědi.