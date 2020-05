Tělo ženy zatížil kompresorem a hodil do rybníka, dostal dvanáct let

„Žádná slova lítosti nevyjádří, co cítím. Nic už nevrátí mé ženě život, dětem mámu a tátovi dceru. Žádám pro sebe patřičný trest,“ řekl před soudem obžalovaný v závěrečné řeči.

Soudu stačil na verdikt jeden jednací den, během kterého zazněly pozoruhodné věty. Rozsudek zatím není pravomocný. Obě strany si nechaly lhůtu na odvolání, obžalovaný nadále zůstane ve vazbě.

Ota Z. hned na začátku přiznal, že ženu zavraždil po hádce, kterou vyvolala jeho předchozí nevěra a snaha začít žít s jinou ženou.

„S manželkou jsme měli poměrně šťastné manželství, ale když děti odrostly, začal jsem si uvědomovat, že náš společný život už nebude takový, neměli jsme příliš společného,“ uvedl před soudem bývalý voják z povolání.

Přítelkyni, se kterou plánoval další život, si našel v roce 2011 po změně zaměstnání.

„Za nějakou dobu jsme se ale rozešli a s manželkou jsme si řekli, že začneme znovu s čistým stolem. Samozřejmě mi nevěru často připomínala, ale mohl jsem si za to sám, zatnul jsem zuby,“ uvedl obžalovaný.

Časem se ke své přítelkyni opět vrátil. Plánoval, že s manželkou zůstane, dokud děti nedostudují, a pak od rodiny odejde. „Dál bych je ale podporoval, finančně i jinak, nechal bych jim dům i auto, bojoval bych jen o chatu,“ řekl.

Jenže vše vyřešil úplně jinak. Svou ženu zabil v noci na 28. července 2019, ve společné posteli ji nejprve udusil a nahé tělo odvezl k nedalekému rybníku Malé Peklo na Havlíčkobrodsku, kde k němu přivázal kompresor a hodil ostatky do vody. Pak manželku nahlásil na policii jako pohřešovanou. Policie kvůli tomu vyhlásila pátrání, do kterého se zapojila široká veřejnost.

VIDEO: Ženu vylovenou z rybníku nejspíš někdo zavraždil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Chtěl jsem, aby se nenašla, ale stejně bych se asi šel přiznat, protože bych to psychicky nevydržel. Někdy v té době měl syn před svatbou a psychické rozpoložení nebylo ideální,“ popsal obžalovaný. Tělo se našlo 1. srpna.

V osudný den se prý mezi ním a manželkou po večeři strhla hádka na téma společné představy o životě, která vyvrcholila nad ránem dalším připomenutím nevěry.

„Leželi jsme v posteli, tak jsem se na ni převalil a dál už si to moc nepamatuji,“ řekl obžalovaný. Kromě manželky zabil také bišonka.

„Muselo být po jejím“

Mrtvého psa a manželčino oblečení hodil do kontejneru na nedalekém sídlišti.

„Pes byl taky předmětem našich častých sporů, rádi jsme cestovali, ale mazlíček vás občas omezuje při návštěvách turistických objektů. Byl to ale malý pes a manželka si myslela, že si s ním může dělat co chce, často jsme se o tom hádali,“ popsal obžalovaný.

Dvaapadesátiletý muž už dopoledne vypověděl, že s trestem počítá a po jeho odpykání se chce začlenit zpět do rodiny.

„Začít tam, kde jsme přestali, chci vychovávat vnoučata a vynahradit svým dětem tu hrůzu, kterou jsem jim způsobil,“ řekl obžalovaný.

S rodinou je po celou dobu vyšetřování v kontaktu, všichni jej ve vazbě navštěvovali a stále jej miluje i jeho přítelkyně.

„Nikdy jsem s nikým nezažila takovou lásku, partner byl vždy férový a empatický, oblíbený v práci... Na chvíli jsme se rozešli, ale po návratu jsme opět začali plánovat společný život. Manželku chtěl zajistit, nechat jí majetek. Ona na něj vždy dost tlačila, všechno muselo být podle ní. Byla z těch lidí, kteří nepřijímají názor ostatních. Všichni se jí museli hlásit, děti i manžel po příchodu a odchodu z práce. Nikdy o ní ale nemluvil špatně, nikdo nevěřil tomu, co udělal,“ uvedla při výslechu přítelkyně obžalovaného.

Klidně ho vezmu k sobě, řekl otec zavražděné

Soudce nakonec sáhl k trestu odnětí svobody na 12 let ve věznici s ostrahou. Řešil hlavně otázku, jestli obžalovaný svůj čin připravoval, nebo ne.

„Pokud by něco takového chystal delší dobu, udělal by to vzhledem ke své osobnosti a dispozicím důkladnějším způsobem,“ uvedl předseda senátu Jan Šlosar.

Podle soudu je obžalovaný člověkem, u kterého bylo těžko uvěřitelné, že někdy usedne na lavici obžalovaných. Možnost jeho nápravy je příznivá, proto padl trest u spodní hranice zákonné sazby.

„Odsouzený také může těžit z podpory rodiny, a to paradoxně i ze strany zavražděné,“ dodal Šlosar.

„Ihned jsem mu ten čin odpustil a když bude potřeba, klidně ho vezmu k sobě. Chceme ho mezi námi,“ potvrdil u výslechu otec zavražděné.