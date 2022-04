Družku honil po bytě skoro půl hodiny. Muž popsal brutální vraždu sekáčkem

Policie muže krátce po činu na místě zadržela. Motivem jeho jednání byly dlouhodobé neshody a představa dalšího soužití.

„Mělo mu hrozit trestní stíhání kvůli jeho aktivitám, takže v něm uzrála myšlenka, že ji zabije a sám spáchá sebevraždu. Podle svých slov ji měl moc rád a obával se, aby nezůstala někde o samotě pod mostem,“ řekl krajský vedoucí policejního odboru obecné kriminality Milan Šimek. Nechtěl však specifikovat, o jakou trestnou činnost šlo.

Dvojice se podle mužova líčení seznámila v roce 2014 na jedné severočeské ubytovně. O rok později se přestěhovali do Lanškrouna. Tam si našli dům se samostatným bytem, kde žili.

Jejich soužití začaly narušovat hádky o peníze. Žena nepracovala a holdovala alkoholu. Zpočátku pili oba, ovšem kvůli zdravotním problémům muž na policii uvedl, že už s tím přestal

Muž byl vysokoškolsky vzdělaný, což podle jeho slov také vedlo k problémům. Družka absolvovala pouze zvláštní školu.

„Muž nám uváděl, že se hlavně rozhodl pro rychlé usmrcení, aby to bylo pokud možno co nejméně bolestné,“ uvedl Šimek.

Pachatel si na usmrcení ženy vzal starší řeznický sekáček na maso. Na ruce si navlékl gumovou rukavici, aby se mu nesmekla dřevěná rukojeť, a po páté hodině ranní vešel do ložnice, kde ve spánku ženu sekáčkem napadl.

Úderem do hlavy se žena vzbudila a vyděšená začala před mužem prchat. Obviněný policistům vypověděl, že ji pronásledoval a stále ji napadal sekáčkem na maso.

Žena se chtěla vchodovými dveřmi dostat pryč, on ji však vtáhl zpátky do bytu, kde mezi nimi došlo k souboji. Žena sice byla v dobré fyzické kondici, ale po více než dvacetiminutovém boji útokům podlehla.

Muž ji neustále napadal sekáčkem, měl mít v ruce i nůž a poté ji začal i rdousit zakrýváním nosu i úst. Sám potom uváděl, že v závěru rdoušení, když ženě docházely síly, ho hladila jen po rukou.

Muž po činu vytvořil kolem ženy oltář

„To byl jeden z momentů, kdy muž projevil lítost. Když žena nejevila známky života, muž se převlékl, vykoupal se a z bytu odešel do města vyřídit si své záležitosti. Když se k ženě vrátil, vytvořil u těla malý oltáříček, kolem kterého dal několik svíček,“ dodal Šimek.

Ten skutečně kriminalisté na místě činu našli. Muž poté uvedl, že ji takto chtěl vyprovodit na její poslední cestě.

Pětašedesátiletý muž už byl v minulosti trestán, pobýval i ve vězení.

Po násilném činu si do tašek sbalil věci, které si chtěl vzít do vězení. Za usmrcení ženy surovým způsobem mu hrozí až výjimečný trest.

„Muž byl obviněn ze zločinu vraždy. Hrozí mu sazba 12 až 20 let ve vězení. Ovšem s ohledem na charakter a množství použitých útočných nástrojů lze předpokládat, že dojde ke zpřísnění právní kvalifikace. Jsem přesvědčena o tom, že dojde ke zpřísnění. Žena musela před smrtí trpět mučivými útrapami. V tom případě by byl ohrožen sazbou 15 až 20 let, nebo i trestem výjimečným,“ řekla krajská státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Muž je nyní ve vazbě, přičemž se domáhal dohledu probačního pracovníka nebo monitorovacího náramku. „Tvrdil, že si potřebuje zařídit věci před dlouhodobým pobytem ve vězení. To však soudce nepřijal a na muže uvalil vazbu,“ řekla Faltusová.

V Pardubickém kraji je to letos třetí případ závažného násilí. Na začátku ledna žena odhodila dítě do popelnice, které pak našel náhodný pár. První letošní vražda v Pardubickém kraji se stala na konci března ve Vysokém Mýtě, kde 37letý muž pobodal svou 66letou matku.