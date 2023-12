Zástupci svitavské koalice SPOLU se příští rok utkají o křeslo v Senátu

„Dostal jsem nabídku, abych kandidoval, od KDU-ČSL a Nestraníků. Uvažuji o tom, protože senátorská funkce by mně dala větší možnosti pracovat pro region a více se v něm pohybovat, což je pozice, ve které se cítím silný. Zároveň by to znamenalo pokračování v legislativní práci, kde se mi za poslední dva roky podařilo posunout hodně věcí dopředu,“ řekl Šimek.

Pro senátora Michala Kortyše znamená Šimkovo rozhodnutí komplikaci při plánované obhajobě křesla v Senátu. Jako společný lídr koalice SPOLU by měl větší šance.

„Je pravda, že jsem se nad tím trochu pozastavil, ale bylo mi vysvětleno, že David Šimek není členem KDU-ČSL, je nezávislý, kandiduje sám za sebe. Bude to samozřejmě silný soupeř,“ uvedl Kortyš.

Oba kandidáti, Kortyš a Šimek, mají mnoho společného. Vzešli z komunální politiky, Kortyš byl starostou Litomyšle, Šimek starostou Svitav nepřestal být ani poté, co byl před dvěma lety na kandidátce SPOLU jako nezávislý díky preferenčním hlasům zvolen do Poslanecké sněmovny. Oba zastávají více funkcí. Kortyš vedle senátorského křesla sedí na pozici náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za dopravu, což kritizují opoziční Piráti.

Kritika od ANO

Šimek si musel vyslechnout před dvěma lety kritiku od opozičního ANO, když si k funkci starosty a krajského zastupitele přibral i post poslance. Kortyš i Šimek se shodují, že po volbách do Senátu by mohli tempo zvolnit. Kortyš před čtyřmi lety kandidoval v krajských volbách na hejtmana jako lídr ODS. To už opakovat nehodlá.

„Budu si ještě rozmýšlet, zda v krajských volbách budu vůbec kandidovat. Nechci sedět na více židlích, byť to propojení kraje a Senátu není špatné, protože problémy z regionu se tam přesouvají a v Senátu za ně mohu bojovat,“ uvedl Kortyš.

Šimek zase předpokládá, že po případném přechodu z Poslanecké sněmovny do Valdštejnského paláce by měl více času než nyní. „Spojení práce starosty a poslance je časově náročné a vždy říkám, že to dělám na úkor volného času. Pokud bych měl příležitost vykonávat senátorskou roli, prostor pro rodinu a volný čas by byl výrazně větší než dnes,“ uvedl Šimek.

Oba mají, alespoň podle papírových předpokladů, slušné šance. Už proto, že na Svitavsku až dosud neuspěl v senátních volbách nikdo, kdo zde nebyl starostou. A v případě Svitav zase platí, že oba porevoluční starostové, Jiří Brýdl a Václav Koukal, se stali senátory. Šimek je třetí v řadě.

Když Kortyš kandidoval za ODS před šesti lety ve volebním obvodu číslo 50, se ziskem necelých 25 procent vyhrál první kolo voleb, ve druhém pak jasně porazil kandidáta sociálních demokratů Pavla Havíře, když získal bezmála 63 procent hlasů.

Senátní volby se v Pardubickém kraji uskuteční příští rok i ve volebním obvodu číslo 44 Chrudim, kde je senátorem Jan Tecl z ODS.