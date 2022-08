Svitavská opozice vyklízí pole, nepůjde do voleb

Klidný a rychlý průběh zastupitelstva. Tak bude s nadsázkou vypadat rokování svitavských zastupitelů v příštích čtyřech letech. Ve třetím největším městě v kraji totiž už nezasednou nejhlasitější zástupci opozičních stran, kteří byli v končícím volebním období pod hlavičkou Pirátů a nezávislých. Oponentům dosavadního starosty Davida Šimka, který se Sdružením pro město Svitavy dvanáctým rokem vede město, nejvíc uškodily vnitřní rozpory.

Když IT programátor Vojtěch Fadrný začal před více než sedmi lety přenášet na soukromý web videa z průběhu jednání svitavských zastupitelů, radnici trvalo dlouhé tři roky, než se pár měsíců před posledními volbami odhodlala přímé přenosy z jednání zastupitelů profesionalizovat a vzít pod svá křídla.

Bylo tak velice pravděpodobné, že IT specialistovi neúnavná práce v lavicích pro veřejnost zajistí patřičné politické body a mandát pirátského zastupitele. Letos podobný úspěch nezopakuje. „Ano je to tak, ani já nebudu kandidovat v letošních komunálních volbách,“ odpověděl Vojtěch Fadrný na dotaz poté, co vypršela lhůta pro podání kandidátních listin.

Nešlo však o oznámení, které na první pohled možná vypadá jako sdělení člověka, který ztratil o veřejné dění zájem. Reagoval na oznámení Miroslava Sedláka, dalšího hlasitého kritika současného vedení svitavské radnice, který se po téměř tříleté pauze chystal na velký návrat do politiky s uskupením Pro Svitavy! Přestože kampaň nové sdružení spustilo už na začátku února, nestihlo nasbírat dostatek podpisů, aby se mohlo voleb účastnit jako sdružení nezávislých kandidátů, jak to požaduje volební zákon. Do odevzdání 1 161 potřebných podpisů chyběla jejich velká část.

„Po několik týdnů se naši zástupci pokoušeli získávat podpisy pro kandidaturu nezávislého sdružení pro Svitavy do nadcházejících komunálních voleb. Je pro mě šokující, že v mnoha případech se setkávali s obavami, odmítáním a především pocitem strachu cokoliv podepsat,“ vzkázal Miroslav Sedlák na videu svým příznivcům zveřejněném na webu sdružení, které si dělalo pro nadcházející čtyřleté období velké ambice.

Mělo v plánu revitalizovat rybník Rosnička, odmítalo dlouho připravovanou rekonstrukci krytého plaveckého bazénu a chtělo se ve městě více zaměřit na opravu zanedbaných silnic a chodníků.

„Chtěli jsme lidem nabídnout kvalitní kandidátku, cílili jsme ve volbách na pět nebo šest mandátů. Neměli jsme ovšem dostatek lidí, na které bychom se mohli spolehnout, a nechtěli jsme jít do formátu kandidátky se čtyřmi nebo deseti kandidáty. Být v zastupitelstvu jako kůl v plotě nedává smysl. To je v mém věku, zcela upřímně, ztráta času,“ vysvětlil neúspěch projektu Miroslav Sedlák, který před čtyřmi lety přijal místo na pirátské kandidátce poté, co se před posledními volbami rozpadlo opoziční hnutí Naše Svitavy. Na konci roku 2019 však na svůj mandát rezignoval, jelikož necítil podporu od ostatních opozičních zastupitelů.

Jednou z viditelných opozičních zastupitelek, které v září končí mandát, je i pirátská zastupitelka Libuše Vévodová, která byla v roce 1989 ve Svitavách zakládající členkou místního Občanského fóra. Ani ona nekandiduje. „Rozhodla jsem se po dvanácti letech opoziční práce, která mě kvůli přípravě dosti vyčerpávala, skončit. Cítím pocit vyhoření a marnosti,“ řekla Libuše Vévodová, ve které rozhodnutí uzrálo minulou zimu.

„Doznívalo ve mně obrovské zklamání z výsledku parlamentních voleb České pirátské strany. Neměla jsem záruku, že seženu na svou kandidátku 26 lidí ochotných jít do opoziční politiky,“ dodala.

Že opozice ve Svitavách vyklízí pole, dokládá srovnání počtu kandidujících subjektů. Zatímco před čtyřmi roky se o hlasy voličů ucházelo 221 kandidátů z deseti stran a hnutí, letos budou obyvatelé města do šestadvacetičlenného zastupitelstva vybírat jen ze 160 kandidátů v sedmi subjektech. Kromě uskupení Sdružení pro město Svitavy, KDU–ČSL, ODS a Nezávislí, tedy týmů tvořících dnešní radniční koalici, se o hlasy voličů uchází hnutí ANO, komunisté, převlečená ČSSD v barvách 3PK a nově také SPD.

A co čeká Svitavy bez opozice? „Budu zvědavý, jak budoucí koalice bude fungovat a naslouchat lidem. Rozhodně jako občan nebudu mlčet,“ uvedl Sedlák, který nevylučuje, že se na scénu opět vrátí za čtyři roky. Podobně mluví i Libuše Vévodová, která chce veřejné dění sledovat také z titulu krajské zastupitelky.