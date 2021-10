Politici by rádi nasadili SPOLU i v boji o pardubickou radnici

Pohled to byl výmluvný. Členové tří stran v pardubickém sídle ODS slavili v sobotu večer porážku Andreje Babiše jako jeden tým. Objímali se politici z modré strany s lidovci, stejně jako topkaři se členy ODS. Nikdo by nepoznal, že jde o zástupce tří partají.



„Sedli jsme si i lidsky, celé to fungovalo. Projekt byl úspěšný,“ uvedl krajský lídr SPOLU Pavel Svoboda z TOP 09.

Není tak divu, že se zraky mnohých ihned začaly upínat k bitvě o magistrát. Ta se totiž bude konat už za necelý rok. „Za mne je to určitě téma. Společně jsme silní, to se jasně ukázalo. Lidé chtějí změnu politiky a to my můžeme nabídnout,“ uvedl Vít Ulrych, radní Pardubic za KDU-ČSL.

Výsledky posledních voleb v Pardubicích Parlamentní volby 2021

SPOLU 32,44 %

ANO 25,85 %

Piráti a STAN 15,57 %

SPD 7,68 %

ČSSD 4,68 % Krajské volby 2020

ANO 21,86 %

ODS a TOP 09 15,81%

Piráti 15,50 %

Koalice pro PK 11,63 %

3PK (ČSSD) 8,25 %

Východočeši 4,92 % Komunální volby 2018

ANO 26,65 %

ODS 14,59 %

Piráti 11,22 %

Pardubáci 8,96 %

Koalice pro Pce 7,18 %

Sdružení pro Pce 6,15 %

ČSSD 5,84 %

KSČM 5,15 %

Podobné hlasy znějí i z TOP 09, která ostatně s ODS kandidovala v loňských krajských volbách. „Spojit se je logické, máme podobné programy i názory. Je to cesta,“ řekl dlouholetý politik z pardubické TOP 09 Jiří Skalický.

Ovšem nejdůležitější bude názor členů ODS. Ti by totiž do společné koalice zcela jistě nominovali kandidáta na primátora. „Pokud by koalice SPOLU kandidovala i v Pardubicích a lídrem by byl Karel Haas, vznikla by nesmírně silná sestava,“ uvedl šéf Pardubáků František Brendl, který chtěl s Haasem už po minulých volbách sestavit v Pardubicích tzv. Duhovou koalici.

Ovšem to se nakonec nepovedlo a samotná ODS svého lídra Haase odstavila na druhou kolej, a ten tak zůstal mimo koalici, kterou modrá strana utvořila s vítězným hnutím ANO. Lidé však Haasovu práci o víkendu znovu ocenili a preferenčními hlasy ho vyslali do poslanecké lavice. „Je krátce po volbách, ještě vstřebávám pocity. Dostal jsem silný mandát a moc si ho vážím,“ uvedl Haas, který se však netají svým vztahem k Pardubicím.

„Do Prahy se určitě stěhovat nebudu. Budu dojíždět, takže mne lidé uvidí, jak parkuji kolo u nádraží. Svůj zastupitelský mandát si však ponechám. Jsem jen řadový zastupitel, takže v tom kumulování funkcí, které mi jinak vadí, nevidím,“ uvedl Haas, který však zatím nechce říct, zda by pro něj bylo téma kandidovat za rok na primátora. Přitom záleží vlastně jen na jeho názoru, pozici má v buňce s ohledem na svou popularitu jistou. „Byl by to velmi silný kandidát a jasný favorit voleb,“ potvrzuje i Brendl.

Respekt pak zaznívá i z hnutí ANO, které je v Pardubicích dlouhodobě úspěšné a pravidelně v nich sbírá kolem 25 procent hlasů. „Značka SPOLU zafungovala a bylo by nutné s ní počítat i na komunální úrovni,“ uvedl šéf zastupitelského klubu za ANO Jan Hrabal.

Záleží tedy na postoji pardubické ODS. Současný náměstek primátora Jan Mazuch byl zatím v odhadech opatrný. „Uvidíme,“ říkal s úsměvem ve volebním štábu.

„Já jsem původně spojení s lidovci a topkou kritizoval. Ovšem mýlil jsem se. Byl to dobrý krok a stojí za zvážení, zda ho použít znovu i při komunálkách,“ dodal Haas.