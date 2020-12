V Pardubicích vzniká plán na záchranu vojenské nemocnice

Na první pohled obyčejný dřevěný barák navíc v poměrně tristním stavu. Ovšem také unikátní připomínka toho, že za první světové války v Pardubicích vyrostla ve své době největší polní nemocnice v Evropě.



„Kapacita této nemocnice uvádí 10 000 mužů a připočtěme k tomu personál,“ uvedl Jan Tetřev, historik Východočeského muzea v Pardubicích.



Jenže dřevěná bouda, do které doslova vrostly stromy, stojí v cestě velkým plánům města. Proto pardubičtí zastupitelé ve čtvrtek rozhodli, že barák odkoupí od basketbalového klubu. Pozemek, na němž objekt stojí, je totiž potřeba pro rozsáhlý plánovaný projekt modernizace areálu nazvaný Dukla sportovní. Město za poslední dům někdejší karantény zaplatí asi 900 tisíc.

Nad záchranou objektu se vedení města zatím prý nezamýšlelo. „Neumím si to dnes představit. Vnímám tu historickou hodnotu, ale na druhou stranu technický stav a přemístění tohoto typu dřevostavby... Je otázka, jestli to naplní tu historickou funkci, když to někam přemístíme, a co bude vůbec dál,“ řekl primátor Martin Charvát z ANO.

Pardubická válečná nemocnice z roku 1914 Válečná nemocnice v Pardubicích byla vybudována krátce po zahájení první světové války, koncem roku 1914 a počátkem roku 1915. Tvořilo ji 365 většinou dřevěných baráků vybavených pro pobyt a léčení 10 tisíc raněných nebo nemocných vojáků ze všech bojišť Evropy. Byla často nazývána i karanténní stanicí.

Nemocnice byla navržena jako pět samostatných oddělení, prakticky samostatných nemocnic, se všemi potřebnými zařízeními na úrovni soudobé techniky. Z nádraží byly do nemocnice vyvedeny dvě vlečky. Dnes na jejím místě stojí sídliště Dukla postavené v 50. letech 20. století. Z celého areálu zbyla jen jediná dřevěná budova u basketbalové haly v ulici V Ráji.

Jenže se zdá, že politici o možné záchraně budou muset začít přemýšlet. Dřevěná budova je posledním pozůstatkem velké polní nemocnice z první světové války, která se začala stavět v listopadu 1914. Do jara 1915 v ní vyrostlo 365 převážně dřevěných baráků obklopených dokola plotem. A to je hlavní důvod, proč tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták oznámil, že bude žádat o památkovou ochranu baráku.



„Už jsem návrh odeslal na ministerstvo kultury. Dělám to za sebe, jako za soukromou osobu, která na Dukle bydlí. Krajský úřad s tím nemá nic společného,“ uvedl Barták, který je však ve styku například s Československou obcí legionářskou či pardubickým historikem Jiřím Kotykem.



„Všichni mne v této aktivitě podporují. Byla by škoda bourat něco, co odkazuje na největší vojenskou nemocnici v Evropě. Rozpohybovalo mě čtvrteční zasedání pardubického zastupitelstva, na kterém se rozhodlo, že se budova zbourá,“ doplnil Dominik Barták.

Problémy s památkáři

Jeho kroky těžko udělají radost vedení města Pardubice. Problémy s památkáři mají už u opravy Letního stadionu a evidentně je mohou čekat i u velkého projektu Dukly sportovní.



Za miliardu korun se má dnešní zdevastovaný areál proměnit na jedno z nejmodernějších sportovišť v republice. „Vzhledem k tomu stavu, v jakém objekt je, se určil k demolici a na místě právě vyroste zázemí Dukly sportovní,“ doplnil primátor Pardubic Martin Charvát.

Politici tak budou muset vyčkat na verdikt památkářů. Do té doby se s budovou nic dělat nebude. A těžko předjímat, jak zkoumání historiků dopadne.



„Zajímavá je určitě tím, že samozřejmě byla součástí areálu a hlavně stojí na svém původním místě,“ uvedla pro ČT Veronika Schiebelová, kurátorka sbírky historických fotografií.

Úplnou radost z nových událostí nemají ani přímo v basketbalovém klubu JIP Pardubice. V rámci velkého projektu se má totiž dnešní zanedbaná hala přeměnit na moderní stánek pro několik tisíc diváků. „Vnímáme, že je třeba historii zanechat i dalším generacím, plánujeme umístění pamětní desky,“ uvedl k problému šéf klubu Pavel Stara.

„Rozhodně nechci blokovat celý projekt. Ale přijde mi škoda bourat takovou věc kvůli parkovišti. Myslím, že kompromis najdeme,“ dodal Dominik Barták.