Místo hřiště a zeleně bude na pardubickém Židově bytovka. Lidem navzdory

Trávník, břízy, branky na fotbal a lavičky. Idylka uprostřed zástavby.



Vnitroblok mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická a Bezdíčkova na pardubickém Židově lze bez velké nadsázky označit jako reklamu na bydlení ve větším městě.

Není se tak čemu divit, že tamní obyvatelé se zhrozili, když se dozvěděli, že se na jejich dvorku má stavět činžovní dům. „Tato čtvrť má svůj ráz, všechny domy mají podobnou architekturu a tyto lokální zelené plochy. Nerozumíme tomu, že magistrát dovolí zelenou plochu zničit. Mělo to zůstat jako nezastavitelná plocha,“ uvedla pro Deník, který na kauzu upozornil jako první, tamní obyvatelka Jana Křenková. Podobných hlasů zaznívá z okolních činžáků i rodinných domů ovšem daleko více.

Nicméně situace pro starousedlíky nevypadá úplně dobře. Zřejmě neexistují páky, které by mohly stavbu zastavit. „Já ty lidi chápu. Mně by se taky nelíbilo, kdyby někdo chtěl stavět pod okny. Bohužel pro ty lidi však plány investora ničemu neodporují. My jako magistrát navíc v celé věci nemáme žádné slovo. Účastníkem řízení bude městský obvod, a jinak to bude čistě věcí státní správy,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za územní plánování Petr Kvaš z ODS.

Jeho slova vlastně už potvrdilo první vyjádření úřadů, a to Odboru hlavního architekta pardubické radnice. Jeho vedoucí Zuzana Kavalírová totiž oznámila, že stavba je možná. „Ve stabilizovaném území se zástavba na volných pozemcích připouští, pokud je v souladu se stanoveným funkčním využitím – zde se jedná o plochu bydlení vícepodlažní sídlištní. Nelze striktně říct, že takový pozemek není možné zastavět,“ uvedla Kavalírová s tím, že celou věc bude mít na stole ještě Komise pro architekturu a urbanismus, která je poradním orgánem rady města.

Jejím členem je i bývalý radní a zastupitel města architekt Milan Košař. Ten proti plánům developera vystupuje poměrně tvrdě a odmítá se s nimi smířit.

„Podle mne je to špatný nápad. Těm lidem se výstavbou zjevně sníží kvalita bydlení. Navíc tyto tlaky na zástavbu vnitrobloků se začínají objevovat i jinde v Pardubicích. Je to špatná cesta, brát lidem zeleň a stromy a dávat jim před okna další beton,“ uvedl Košař, pro kterého je na celé věci pikantní, že dům navrhuje pro firmu jeho dlouholetý přítel a politický souputník Aleš Klose. Oba dva se spolu nedávno vzdali mandátů zastupitele, které získali v dresu sdružení Pardubáci. „Klose kreslí, Košař nadává, to je docela paradoxní,“ komentoval situaci Kvaš.

Komise plány okleštila, na víc zřejmě nemá sílu

Nicméně ani zmíněná komise, která zasedala ve čtvrtek odpoledne, neměla alespoň zatím sílu stavbu zastavit. Dá se říct, že její členové se spíše soustředili na minimalizaci škod.

„Shodli jsme se na tom, že výstavba je v daném místě možná. Ovšem také jsme vyzvali investora, aby ještě zvážil rozsah hmoty, kterou plánuje vystavět. A to jak do výšky, tak do objemu. Zástupci firmy nám slíbili, že nám vyhoví a plány upraví podle našich požadavků,“ uvedl předseda komise a pardubický zastupitel za hnutí ANO Jaroslav Menšík.

Že by to tak mělo být, potvrzuje i náměstek primátora Kvaš. „Developeři berou stanovisko komise většinou vážně,“ doplnil politik z ODS.

Situace tak zjevně směřuje k tomu, že nakonec se ve vnitrobloku stavět bude. Byť třeba starostka prvního obvodu Alena Stehnová s tím také nesouhlasí. „Myslím si, že bude ráz vilové čtvrti nabourán a je to proti všem urbanistickým zásadám,“ uvedla politička z ANO.

Podle zástupců investora však na zmíněném místě vyroste kvalitní architektura, a lidé by tak neměli mít zbytečně strach. „Nehodláme tam postavit nic horšího, než co v okolí už je. Naopak si myslíme, že architektura bude kvalitnější a architektonicky hodnotnější než to, co tam vzniklo v 70. letech,“ uvedl pro Deník jednatel pardubické společnosti Hac Jiří Horák, který obhajuje i rovnou střechu objektu, kterých je však v širokém okolí minimum. „Moderní bytový dům by měl mít plochou střechu, na které umíme pracovat se srážkovou vodou a zelení,“ dodal.

Tlak na podobné akce, který se nyní chystá na Židově, se však bude asi opakovat i v dalších částech města. Ceny bytů neustále rostou, je po nich poptávka, a tak developeři hledají doslova každé místečko, kde se dá něco postavit. Nedávno lidé třeba odmítli přístavbu nad barem RoadCafé v Hronovické ulici, na kterém majitelka chtěla postavit byty. Lidé z vedlejšího paneláku se však tvrdě postavili proti a zatím u úřadů uspěli.

A ani tím to nekončí. Mluví se například o snaze stavět na volné parcele za činžáky u Matičního jezera nebo na konci Labské ulice. „Tam developer chce na břehu Chrudimky postavit terasovitou rezidenci o čtyřech patrech. Dům se tam absolutně nehodí a také si moc neumím představit, co by výstavba dalších desítek bytů udělala s tamní dopravou,“ dodala Alena Stehnová.