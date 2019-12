Vlak narazil do překážky, hasiči 185 cestujících evakuovali přes lávku

11:57

Začátkem týdne najel v Zámrsku mezinárodní expres do překážky na trati. Protože musel zůstat na místě do konce vyšetření nehody, drážní hasiči z něj evakuovali 185 cestujících do jiného spoje přes speciální lávku.