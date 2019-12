Majitel obchodu vrátil zapomenutou obálku s výplatou, nálezné odmítl

V obálce bylo 17 400 korun. „Obchodník bohužel muže neznal, ale předal nám videozáznam s pravděpodobným majitelem obálky s tím, že mu peníze jistě budou chybět,“ řekl mluvčí pardubické Městské policie Jiří Sejkora.

V obálce byl kromě bankovek i výplatní lístek. Z něj se strážníci dozvěděli alespoň jméno, z videa pak poznali, že jde o staršího člověka.

„Díky shodě jmen se podařilo nalézt adresu otce hledaného muže. Hlídka se proto vydala k němu domů, kde strážníkům otevřel muž ze záznamu. Z přítomnosti policistů byl mírně nervózní. Jakmile ale došlo na otázku, zda nedávno něco neztratil, úsměv se mu vrátil,“ řekl Sejkora.

Se ztracenými penězi už prý vůbec nepočítal a velmi děkoval. Po ověření totožnosti i detailní znalosti dalšího obsahu obálky dostal vše nazpět.

Poctivý nálezce měl v tomto případě ze zákona nárok na nálezné ve výši deseti procent z obnosu. To ale nechtěl a řekl: „Mám práci, mám svoje peníze. Nepotřebuji je. Dělám to proto, že tak je to správné. Budu rád, když se podaří jejich majitele najít.“

Strážníci pak už jen šťastnému majiteli obálky sdělili, v kterém krámku se má zastavit a poděkovat.