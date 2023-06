U Žipotína vyrostla největší větrná elektrárna, lopatky měla za pět hodin

Kdo tento týden jezdí po „pětatřicítce“ od Mohelnice nebo od Hradce Králové, už si dokáže představit, jak dlouho trvá stavba jedné větrné elektrárny. V kopcích u Žipotína na Svitavsku vyrostla zhruba během dvou týdnů dokonce ta největší v zemi.

Pavel Nedoma se jezdí na stavbu z Moravské Třebové dívat na kole od minulého týdne, kdy se začal zvedat stožár budoucí elektrárny. Dnes tak nemohl chybět.

„Sleduju stavbu prakticky od začátku. Zajímá mě technika. Je obdivuhodný, jak jsou ti chlapi sehraní, že dokážou něco takového postavit za pár dní,“ říká a přitom si fotí, jak mohutný jeřáb zvedá do více než stometrové výšky 70 metrů dlouhý list vážící 24 tun.

Nebyl jediný, kdo ve čtvrtek odpoledne zvedal hlavu k nebi. „Máme tady kousek chalupu. Už jsme v důchodě, tak jsme tady natrvalo. Vůbec nám to nevadí. Pamatujeme, když se před lety stavěly ty menší větrníky. V jedné lopatce tenkrát něco klepalo, ale to hned opravili a od té doby o nich nevíme. Dnes se jedem podívat na tuhle, když má být tou největší,“ směje se Josef Skřebský, který montáž listů k rotoru sledoval se svojí manželkou po celou dobu z auta.

Nová elektrárna

v Žipotíně Enercon E138-EP3 Maximální výkon: 4260 kW

690 V/50 Hz Celková výška osy vrtule: 109 m

Maximální výška včetně listu vrtule: 179 m

Celková hmotnost: 558 t

Maximální hluk v rotoru: 99-106 dB (A)

542,5 m n. m. Průměr rotoru: 138,25 m

28 m/s Extrémní rychlost větru ve výšce náboje (3 sekundy): 52,5 m/s

Věž elektrárny sahající do výšky 109 metrů má od čtvrtečního večera i s listem v nejvyšší úrovni na výšku 179 metrů, což z ní činí českého rekordmana. Dosud největší větrná elektrárna u Dvora Králové nad Labem byla o čtyři metry nižší.

„Jedu z Rychnova a už z dálky jsem to viděl, tak se jdu podívat,“ říká zjevně nadšený mladík. „No to jo,“ opáčí mu ironicky muž, který svým názorem jen potvrdil, že ne každému se větrníky líbí.

Bez ohledu na názor, nezvyklá technická podívaná zajímala všechny generace včetně dětí. „Chtělo by to ještě plážová lehátka a bude to dokonalý,“ rozesmála dav jedna z přítomných žen.

Nejsložitější fází výstavby pro inženýry z německé společnosti Enercon byla přeprava jednotlivých dílů do Žipotína. „Nejzajímavější byla přeprava listů. V noci s nimi přijeli od Olomouce. Aby se kvůli jejich délce na dálnici vytočili, museli do protisměru. Vyšlo to na chlup přesně. Jen v několika případech museli odmontovat značky,“ řekl ze společnosti S&M Martin Valter.

Jednoduchá nebyla ani montáž tubusu, který je složený z pěti částí. Ten museli montéři s pomocí jeřábu smontovat co nejrychleji, aby ho silný vítr nerozkmital. „Otočná gondola váží 190 tun a funguje de facto jako těžítko,“ dodal Hofman.

Jak se ukázalo minulý týden v pátek, kdy chtěli montéři osadit elektrárnu rotorem a pomalu začít s montáží listů, jejich největším nepřítelem byl spolu s bouřkami paradoxně vítr, na který je citlivá zejména jeřábová technika.

„Montáž lopatek je největší hodinářská práce, při které nesmí moc foukat, takže to bude i vzhledem předpovědi nejsložitější,“ řekl projektový manažer společnosti Hanyš Jan Rybář. Ta na stavbu povolala nejtěžší jeřáb v republice, který teoreticky unese břemeno vážící 750 tun.

Když se vítr až po téměř týdnu uklidnil, osazení tří mohutných lopatek bylo pro zkušené montéry nakonec povedeným majstrštykem. Sehraná práce zhruba dvaceti lidí trvala pět hodin.

„V Polsku jsme dělali takových elektráren desítky. Už mi to moc složité nepřijde. Všechno se musí dělat s klidem, zodpovědností a hlavně beze zmatků,“ řekl během stavby jeřábník největšího českého jeřábu Jiří Stárek.

Investice společnosti S&M CZ vyjde na 180 milionů. Zhruba čtyřiceti miliony byla elektrárna podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Do ostrého provozu by elektrárna o výkonu 4,26 MW naběhnout letos v září. „Do zkušebního režimu ji chceme uvést do provozu během čtrnácti dnů,“ dodal Hofman.