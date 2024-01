Starostové na Svitavsku mají jasno. Lidé jsou větrníkům nakloněni, potvrdil průzkum

Ty se pro sociologické šetření rozhodly poté, co se o návětrnou stranu Hřebečovského hřbetu začal zajímat elektrárenský gigant ČEZ, který si lokalitu vytipoval pro stavbu 10 až 20 větrných elektráren.

S výsledky sociologického šetření, do kterého se zapojilo 579 respondentů, byli starostové obcí seznámeni tento týden na svitavské radnici. Do dotazníkového šetření se zapojilo deset obcí včetně Javorníka a Vendolí, kde větrné elektrárny sice nevyrostou, ale krajinný ráz by výrazně ovlivnily.

Podle informací MF DNES v žádné z obcí nepřevážil vůči větrníkům negativní postoj. Ta část lidí, která byla pro větrné elektrárny, byla ve všech obcích vždy větší než názor vyjadřující se proti. Ne všude ale podpora větrných elektráren přesáhla padesát procent. Kompletní oficiální výsledky chce svitavská radnice zveřejnit až příští týden.

Lidé jsou pro, anebo nemají jasný názor

Nejvíce příznivců větrných elektráren žije v Opatovci a Dětřichově, kde se pro větrníky vyslovilo přes 70 procent dotazovaných. Zhruba ve čtvrtině obcí převážil neutrální postoj. Nejméně jsou vrtulím nakloněni v Kamenné Horce. Velký problém s elektrárnami nemají lidé ani v Koclířově, kde jejich výstavbu vedení obce dopředu odmítá.

Výzkumníci se například ptali, zda větrné elektrárny jako jeden z obnovitelných zdrojů energie mohou přispívat k energetické nezávislosti Česka nebo jaké jsou výhody a nevýhody větrníků. Došlo i na otázky, zda si lidé na katastru svých obcí větrné elektrárny přejí, či se jen chtějí do projektu s větrníky zapojit. Průzkum potvrdil, že lidé na větrné elektrárny hledí prizmatem něčeho, co už v krajině stojí a funguje. Nemají strach. Důležitým hlediskem je pro ně patrně i šance získat přístup k levnější elektrické energii.

Dotazník sociologického průzkumu, který probíhal na Svitavsku.

Výsledky průzkumu překvapily i starostu Svitav Davida Šimka. „Čísla vypadají zajímavě. Sociologický průzkum ukázal, že společnost je nastavená spíše pozitivně. Překvapilo mě, že v obcích, které mají větrné elektrárny ve své blízkosti, je jejich podpora největší. Svitavy ve výzkumném projektu nijak nevybočují. Jsou takovým průměrem,“ uvedl Šimek.

Po kompletním zveřejnění výsledků by zastupitelstva obcí měla přijmout usnesení, zda budou dál jednat se společností ČEZ. Souběžně se mají rozjet jednání o obchodním modelu, který musí být atraktivní také pro obecní kasy.

„Zastupitelstva v obcích nebudou rozhodovat dřív, než bude ze strany ČEZ existovat konkrétnější nabídka. Ve Svitavách zvažujeme, že ve věci větrných elektráren vytvoříme v zastupitelstvu pracovní skupinu napříč politickým spektrem, která se bude účastnit všech jednání ohledně obchodních záležitostí,“ dodal Šimek.

Pokud by zastupitelstva projekt na výstavbu elektráren schválila, obchodní model by mohl fungovat třeba na principu společného podniku s ČEZ nebo na bázi energetického společenství, což by znamenalo, že obce zapojené v projektu by se podílely na výstavbě elektráren a vyrobenou elektřinu by si sdílely mezi sebou.