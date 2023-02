Vandal zničil v Poličce okrasné stromky. Může se přihlásit, vzkázal starosta

„Těžko nacházím slov, co někdo dokáže mladým stromků udělat. Jsem zklamaný a rozzlobený. Někdo stromky uřízl deset centimetrů nad zemí a nechal je vlát ve větru. Nejde o škodu za 500 nebo 1 000 korun. Spočítali jsme, že poničením tří okrasných stromků vznikla škoda větší než 20 tisíc korun,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů k útokům na stromky v lokalitě mezi ulicemi Obránců míru, 1. máje, Jiráskova a E. Beneše.

Stromky město nechalo arboristickou firmou z Luže vysadit teprve loni v rámci projektu revitalizace zeleně na vybraných pozemcích města.

Šlo o dvě okrasné malokorunné jabloně Malus odrůdy Red Obelisk. Třetím uříznutým, o pár let starším stromem, je jedle bělokorá. „U prvních dvou stromků je škoda kolem 17 tisíc korun. Za dva dny jsme zjistili, že je o pár metrů dál i další zničený stromek,“ nechápe Martinů pohnutky člověka, který za vandalstvím stojí.

V uplynulých dnech kvůli tomu město Polička podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Že se činem policie zabývá, potvrdila její mluvčí Markéta Janovská.

„Události jsme prozatím kvalifikovali jako přestupek proti majetku, nicméně budeme vyžadovat odborné vyjádření k výši způsobené škody na poškozených stromcích a v případě, že tato škoda bude stanovena nad částku 10 tisíc korun, bude věc kvalifikována jako přečin poškození cizí věci, kde by pachateli hrozil trest odnětí svobody až na jeden rok, případně zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že pokud by čin zůstal v rovině přestupku, hrozí vandalovi pokuta do výše 50 tisíc.

Poličská radnice má zatím ve věci poškození stromů jediný poznatek, který předala i policii. Mělo jít o ženu, která s výsadbou nesouhlasila.

„Během sázení se s pracovníky bavila nějaká paní, která se stromky v ulici nesouhlasila. Nechala se slyšet, že pokud budou v těch místech vysázené, tak je zničí a uřízne je. Samozřejmě to není žádný důkaz, ale věcí se policie zabývá,“ podotkl starosta, který o řádění pachatele informoval na městském webu.

Doufá, že se viníka podaří najít. Zároveň podotkl, že pokud se ve vandalovi pohne svědomí, trestní oznámení město stáhne.

„Třeba se ten člověk chytne za nos a uvědomí si, co spáchal. Že může skončit u soudu. Když přijde slušně a pokorně, zaplatí zničené stromky, nahlášení na policii bychom stáhli,“ slíbil Jaroslav Martinů.