Uzavření nebe nad Ukrajinou by přineslo ruskou agresi vůči NATO, říká Ukrajinec

17:00

Volyňská oblast na západě Ukrajiny je zatím ruské agrese ušetřena. Ukrajinec Mykola přišel do Česka před 20 lety. Jako mnozí Ukrajinci přišel i on po rozpadu Sovětského svazu z ekonomicky zbídačené země za lepším. Teď je připraven se v případě bojů vrátit do vlasti.