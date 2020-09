Velká pardubická i Zlatá přilba se uskuteční, provází je ale nejistota

Kolik lidí zatleská v cíli vítězi jubilejní 130. Velké pardubické , zatím kvůli měnícím se pravidlům hygieniků jasné není. Také pořadatelé Zlaté přilby už nyní sčítají ztráty.

„Omezení nás postihne hodně, ale závod připravujeme, protože je to tradice. Zlatá přilba se kromě války a zásahu totalitního režimu jezdí každý rok,“ připomněl pořadatel Evžen Erban.

Pořadatelé se drží stanoveného scénáře - do sedmi ohraničených sektorů vpustit celkem 7500 lidí. „Atmosféru to trochu ochladí, ale zaplať pánbůh za to,“ říká Erban. Vynucená nízká návštěvnost se výrazně promítne do ekonomiky slavného závodu.

„Samozřejmě, že už toto číslo nás omezuje, za normálních okolností bychom se byli dostali minimálně na 16 tisíc návštěvníků,“ říká Erban.

Plochodrážní klub z příjmů, které slavný závod vydělá, celý rok poté žije. Teď o podstatnou část peněz přijde. Kvůli ušlým ziskům bude žádat Národní sportovní agenturu, do níž stát nalil miliardu korun, aby pořadateli ztráty způsobené omezením kvůli šíření koronaviru kompenzovala.

„Nikdo z těch peněz ještě nestihl moc vyčerpat. Nevím, na co dostali takové peníze, když program je pak nastavený tak, že pomalu nikomu nároky neuznají. Ale požádat určitě chceme, protože nás to postihne hodně,“ řekl Erban.

Pořadatelé nervozně vzhlížejí ke kalendáři a termínu konání Zlaté přilby a nejraději by rychle přemítli kalendář do 4. října.

„Za námi jezdí hodně diváků z Německa, Rakouska, Slovinska. Čekáme, aby se nezavřely hranice,“ říká Erban a tehdy poprvé naznačí i to, na co je těžké jen pomyslet. „To by byla pro nás tragédie a museli bychom závod zrušit,“ říká.

Na svítkovský plochodrážní stadion by pak by pak bylo složité dostal zahraniční závodníky. Ti tvoří 80 procent sportovců.

Jde však i o zahraniční fanoušky, kterých jezdí do Pardubic tisíce. Ti už si nakoupili v předprodejí vstupenky a kdyby se uzavřely hranice, poloprázdné tribuny by ještě více osiřely.

„Jen ze vstupného přijdeme o 2,5 milionu korun, to jsou dvě třetiny ztráty,“ vypočítává manko způsobené hygienickými opatřeními Erban.

Lidé budou v areálu svítkovského plochodrážního stadionu chodit bez roušek. Pořadatelé apelují na to, aby dodržovali rozestupy, každý sektor bude mít svůj vchod. VIP a sponzoři budou uvnitř a budou muset mít roušky.

Lidé na tribunách nebudou sedět vedle sebe, i mezi nimi budou zůstávat volná sedadla.

Plochodrážníci se do Pardubic těší, kvůli obavě z covidu zatím nikdo ze závodníků účast neodřekl.

Koňaři nejsou z cukru

Podobné pochopení mají pro nestadardní pořádání vrcholu české překážkové sezony koňaři.

„Ti nejsou z cukru, obavu z koronaviru příliš neřeší. Jsou rádi za každý dostihový den, že mohou se svými koňmi sportovat,“ přibližuje ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller, který nyní řeší možné varianty s hygieniky.

„Jsme připraveni a rozhodnuti pořádat Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, ale pevný scénář se v těchto podmínkách stanovuje těžko,“ řekl.

Pořádání bez diváků si příliš představit neumí, už jenom s ohledem na to, kolik jezdeckých ekip se po závodišti bude pohybovat. „Bez obchodních partnerů a sponzorů to zkrátka nejde. Ani počet lidí z našeho pořadatelského týmu není zanedbatelný,“ upozorňuje Müller.

Jisté je zatím jen to, že se bude sektorovat, tedy že budou návštěvníci stejně jako po celou dostihovou sezonu uzavřeni v jednom neměnném prostoru. „Proto zatím ani nedáváme do prodeje vstupenky, nemáme jasno, kolik sektorů budeme na Velkou pardubickou moci mít,“ říká Müller.

Doposud se mohli lidé na závodišti pohybovat v pěti sektorech. Cílem je dostat na závodiště co nejvíc lidí.