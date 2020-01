Ulice za pardubickým zimním stadionem ponese jméno Václava Havla

Jméno Václava Havla ponese nábřeží na levém břehu řeky Labe za zimním stadionem. Veřejnosti je asfaltová plocha známá nejen jako ulice Labská, odkud vyplouvá výletní loď Arnošt z Pardubic, ale hlavně jako parkoviště, které se při hokejových zápasech plní auty do posledního místečka.

Zásadní pro zastupitele, kteří rozhodovali o pojmenování části města nesoucí Havlovo jméno, bylo umístění v bezprostřední blízkosti centra a také výše nákladů spojená s přejmenováním.

„Náklady spojené se změnou názvu Labské ulice na nábřeží Václava Havla by přitom měly být minimální. Vzhledem k tomu, že Labská ulice v tomto úseku slouží zejména jako parkovací plocha, nebude změna názvu tak náročná a nákladná, jako by tomu bylo v zastavěných městských částech,“ zdůvodnil výběr místa předkladatel návrhu a pardubický radní Vít Ulrych.

Z 39 členů zastupitelstva byli proti návrhu pouze tři - Václav Snopek a Pavel Studnička za KSČM a Ivana Böhmová za Piráty.

„Je to třicet let od doby, kdy pan Havel Pardubice osobně navštívil, pojmenovat po něm část nábřeží za zimním stadionem považuji za ideální možnost, jak uctít jeho památku,“ dodal radní.

Ulice Labská vede od Bělobranského náměstí směrem ke zdymadlu a podél Labe až k mostu Pavla Wonky, přejmenována by měla být jen její část, a to v úseku od křižovatky s ulicí U Stadionu po Wonkův most.

Vedení města slibuje, že dnes ne příliš utěšené veřejné prostranství by mělo projít výraznou proměnou.

„V budoucnu by mělo dojít k revitalizaci této lokality, která toto místo promění v dostatečně reprezentativní část města,“ dodal Ulrych.

Pardubice nejsou jediným městem v kraji, kde po prvním českém prezidentovi pojmenovali veřejné prostranství. K 30. výročí sametové revoluce radní v Litomyšli přejmenovali část Jiráskovy ulice na Náměstí Václava Havla.