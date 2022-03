Debata o pardubickém územním plánu byla až překvapivě klidná

Klíčový dokument města. Určuje, kde se mohou stavět domy, kde musí zůstat pole nebo kde mohou vzniknout továrny. Zároveň má územní plán tu moc, že z některých lidí udělá přes noc milionáře. Stačí změnit barvu na mapě.

„Vím, že jste pod velkým tlakem. Lidi, kteří mají někde parcelu, tak chtějí, aby se tam dalo stavět. Je rozdíl, jestli máte metr pozemku za tři tisíce korun nebo za dvacet jako v případě polí,“ řekl na adresu zpracovatelů návrhu zastupitel prvního obvodu Filip Sedlák.

Nutno dodat, že Milan Svoboda, který za zpracovatele vystupoval, středeční odpoledne v kulturním domě Hronovická zvládl celkem v pohodě. Dokázal lidem věcně vysvětlit, proč se některé věci od minulého veřejného projednání, které se konalo v červnu 2018, změnily.

„Tady jsme dbali na to, že v ulici by měly stát domy na obou stranách. Pokud to tak není, tak to vlastně není ulice,“ uvedl na dotaz zahrádkářů z Nemošic, kteří se rozčilovali, že na jejich políčkách bude nově možné stavět domy.

Hodně pomohlo i to, že před samotnou debatou prošel na mapách vlastně celé město a ukazoval, kde se co bude měnit. Z jeho projevu například vyplynulo, že zástavba nebude možná na bývalé pastvině mezi Popkovicemi a Svítkovem.

Na docela velké louce chtěli developeři stavět další rodinné domy, ale nový územní plán to neumožní. Naopak nový činžák může třeba vyrůst na konci sídliště Závodu míru nedaleko od točny vozů městské hromadné dopravy, kde je momentálně tráva a stromy.

Činžák v Sakařově ulici

Změna by se měla týkat i vnitrobloku v Sakařově ulici. Tam chce soukromá firma postavit činžák, ale lidem z okolí se to logicky vůbec nelíbí. Nový územní plán tam stavbu nepovolí.

„V tomto bodě bych byla ale ještě opatrná. Zatím se lokalita posuzuje podle současného územního plánu a ten výstavbu umožňuje. Sice se zatím k tomu Odbor hlavního architekta postavil negativně, ale příběh ještě zdaleka nekončí,“ uvedla zastupitelka Pardubic za ANO Helena Dvořáčková s tím, že územní plán musí nejprve schválit zastupitelstvo.

A to nemusí být také žádná formalita. Leccos naznačila už včerejší místy napjatá debata politiků, kteří k územnímu plánu svolali mimořádné zasedání. „Je to logický krok, protože lidé i my politici máme po veřejném projednání pouze týden na vznesení námitek proti návrhu,“ doplnila Dvořáčková, která prý při debatě také čekala více emocí. „Bylo to překvapivě v klidu.“

Jasné ovšem je, že námitek na stole zpracovatelů přistane i tak několik desítek, ale mnoho z nich půjde hned do koše. „Lidé se mohou vyjádřit jen k tomu, co se změnilo v územním plánu od posledního veřejného projednání. Ostatní změny není možné rozporovat,“ řekl Svoboda. „Změn je ovšem hodně, kdybychom je chtěli všechny probrat, tak jsme tady do rána,“ doplnil.

Zpracovatelé se prý snažili zachovat hlavní motto nového územního plánu Pardubic, které zní Zpátky do města. Z toho plyne, že by se neměla zbytečně zabírat další orná půda a naopak by se měly více využívat volné plochy uvnitř města nebo třeba brownfieldy.

„A to se vlastně už docela často děje. Proto jsme třeba měnili plán u bývalého lihovaru, kde se situace za posledních pár let hodně změnila,“ dodal Svoboda s tím, že jeho tým dbal hlavně na to, aby byl zachován jedinečný ráz ploch kolem řek Labe a Chrudimky. V jejich okolí i nadále nebude možné stavět.