Územní plán Pardubic se sune vpřed, v březnu se k němu vyjádří lidé

V roce, kdy Pardubice rozhodly o tom, že potřebují nový územní plán, chytal za Pardubice Dominik Hašek, čeští hokejisté dovezli zlato z mistrovství světa, primátorem města byl Jaroslav Deml a na Hradě seděl prezident Václav Klaus. Tak dlouho už někteří lidé z města čekají na verdikt, jestli mohou na své parcele postavit rodinný dům, nebo ne.

„Mám kamaráda, který na změnu územního plánu čeká už pět let. Jeho pozemek je z půlky v dobré části plánu, ze druhé je potřeba udělat změnu. Pokud to opět neschválíme, tak se mu nebudu moci podívat ani do očí,“ řekl před časem na zasedání zastupitelstva města šéf klubu ODS Petr Klimpl a v reálu popsal, jak je pro mnoho lidí dokument důležitý.

Nicméně celý proces, který podle původních plánů měl skončit v roce 2015, se nyní opět rozpohyboval. Dostal se totiž do fáze, ve které se k němu budou moci vyjádřit samotní občané města.

„Na městském webu je k nahlédnutí upravený návrh nového územního plánu města Pardubic. Veřejnost se tak může seznámit s aktualizovanou podobou dokumentu, kterým se bude v dalších letech řídit územní rozvoj našeho města,“ uvedla mluvčí města Alexandra Tušlová s tím, že veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 23. března, a to od 16 hodin v Kulturním domě Hronovická.

Cílem města je podle náměstka primátora Petra Kvaše vytvořit takovou podobu územního plánu, která kromě přiměřeného rozvoje města zohlední i veřejný zájem chráněný dotčenými orgány státní správy, zájem samosprávy, občanů i soukromých vlastníků nemovitostí.

„Územní plán je také prvním dokumentem, do kterého musíte nahlédnout, pokud chcete zjistit, pro jaké účely lze daný pozemek využít. Od tohoto týdne je možné pro bližší informace navštívit odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, zároveň zde budou mít zájemci možnost nahlédnout do tištěné verze návrhu územního plánu a případně jej prokonzultovat s pracovníky odboru,“ uvedl náměstek Kvaš, který je za územní plán odpovědný.

Námitky lze podat do konce března

Pořizování včetně projednání územního plánu je podle zástupců města složitý a časově náročný proces. Vstupuje do něj totiž celá řada státních institucí jako například ministerstva, městský, krajský úřad a provozovatelé technické a dopravní infrastruktury i okolní obce. V závěrečné fázi pořizování územního plánu může do projednávání vstoupit také veřejnost se svými připomínkami a námitkami.

„První veřejné jednání o návrhu územního plánu se uskutečnilo v červnu 2018, od té doby probíhalo vyhodnocování obdržených stanovisek, uzavírání dohod s dotčenými orgány a vyhodnocování připomínek a námitek ze strany veřejnosti.

Na základě výsledků projednávání došlo k podstatné úpravě návrhu, který je nyní veřejnosti opětovně předkládán,“ řekla vedoucí odboru hlavního architekta města Pardubice Zuzana Kavalírová.

Nyní běží lhůta, během které lze podat případné připomínky či námitky k měněným částem návrhu územního plánu. Konečný termín pro jejich podání je 30. března letošního roku.

„Dalším krokem bude vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek. Výsledky vyhodnocení rozhodnou o dalším postupu při pořízení. Připomínky a námitky je nutné podat písemně a doručit na adresu Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice,“ dodala Alexandra Tušlová.