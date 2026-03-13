Část tahu z Litomyšle do Svitav na čtvrt roku zavřou, omezení bude i v tunelu Hřebeč

  13:18
Motoristé, kteří po nedávném otevření dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami zůstali věrní staré silnici I/35, budou mít brzy smůlu. Stavbaři totiž kvůli dokončovacím pracím v dubnu na čtyři měsíce kompletně uzavřou původní hlavní komunikaci mezi Gajerem a Opatovcem. Krátká uzavírka se dotkne i tunelu Hřebeč.

Ačkoli nejdelší zprovozněný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem slouží řidičům už bezmála tři měsíce, dokončovací práce jsou stále v plném proudu.

Na ozelenění a finální terénní úpravy čeká například velký ekodukt pro migrující zvěř, dobudovat chybí například zcela nové napojení silnic třetích tříd z Mikulče a Opatovce na původní „pětatřicítku“ či místní komunikaci podél dálnice do Gajeru.

Stejně tak čekají opravy i samotnou silnici I/35, po které ještě před čtvrt rokem jezdilo bezmála 15 tisíc vozidel. Dokončovací práce si vyžádají uzavření silnice od křižovatky na Mikuleč po okružní křižovatku u Opatovce.

„Uzavírka je naplánovaná od 1. dubna do 30. července, ale to neznamená, že práce neskončíme dřív. Jde o rezervu kvůli klimatickým podmínkám či jiným okolnostem,“ řekla stavbyvedoucí Klára Šemberková ze společnosti MI Roads.

Dálnice D35 přinesla i vzdáleným obcím klid, pumpy na původním tahu osiřely

Práce se budou soustředit na obnovu komunikace pod dálniční estakádou a na dokončení nově přeložené stopy I/35 u dálničního mostu u Opatovce, kde původní trasu silnice překřížila dálnice.

„Pod estakádou dojde k obnově asfaltových vrstev na úseku dlouhém přibližně 200 metrů. Současně budou odstraněna betonová svodidla, která budou nahrazena finálními ocelovými svodidly. Tyto práce jsme nemohli provést před zprovozněním dálnice. U Opatovce dojde ke kompletní výměně vozovky až na podloží, odstranění části původní komunikace a úpravě profilu tak, aby vše odpovídalo normám,“ dodala Šemberková.

Nová přeložka silnice I/35 se otevře 30. ledna 2025.
Na staré silnici I/35 vznikne nová křižovatka, která napojí obec Mikuleč a místní komunikaci od Gajeru a Opatovce.
Izolovaný kus dálnice mezi Janovem a Opatovcem z původní silnice I/35 odvedl prakticky veškerou dopravu.
Dálniční sjezd u velké okružní křižovatky ve Svitavách-Lačnově
16 fotografií

Výstavba nové křižovatky u Mikulče bude probíhat souběžně, do staré cesty však stavební práce tolik nezasáhnou, jelikož jde pouze o dobudování připojovacích větví. Na hlavní silnici se změní jen vodorovné dopravní značení.

Objízdná trasa nebude pro většinu aut zásadní komplikací, neboť povede po nezpoplatněném úseku dálnice. Zemědělská technika a vozidla, která nesplňují zákonem daný osmdesátikilometrový rychlostní limit pro jízdu na dálnicích, bude muset přes Svitavy.

Na jaře nepůjde o jediné omezení na I/35. V rámci pravidelné údržby se od úterý 31. března 6 hodin do čtvrtka 2. dubna 18 hodin uzavře tunel Hřebeč. Vyplývá to z úřední desky Pardubického kraje. Objízdná trasa povede po staré silnici přes Hřebeč. Rozsáhlou modernizací prošel tunel Hřebeč v roce 2022, kdy objížďka trvala přes sedm měsíců.

Úsek silnice I/35, který se od 1. dubna do 31. července zcela uzavře.

Úsek silnice I/35, který se od 1. dubna do 31. července zcela uzavře.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: