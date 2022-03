Průtah Bohdančí se do konce června zavře, k dálnici se bude jezdit uličkami

7:58

Komplikace při cestě do Prahy i od hlavního města čekají řidiče v Lázních Bohdanči. Od pondělí musejí řidiči přes objížďky, které vedou postranními ulicemi a zatíží provoz ve městě. Silničáři budou totiž opravovat druhou část průtahu Bohdančí, a to až do konce června.