Nemocnice zamlčela, kdy ženu nebude oživovat. Pozůstalí se odškodného nedomohli

Senát Ústavního soudu zamítl stížnost dětí ženy, která před deseti lety zemřela v Pardubické nemocnici poté, co ji personál neposkytl resuscitaci, protože její šance na přežití byla minimální.

Rozsudek znamená, že příbuzní nemají nárok na odškodnění ve výši 720 tisíc korun. Současně ale říká velmi důležitou věc. Není možné, aby lékaři rozhodli, že pacientku nebudou oživovat a vůbec to neřešili s ní či s rodinou.

„Jakkoliv je z provedeného dokazování zřejmé, že lékaři pacientku ani její rodinu do hodnocení, zda je případné provedení resuscitace v budoucnu v jejím případě léčbou přiměřenou a účelnou, nezahrnuli, neznamená to, že porušili její právo na život,“ uvádí se v nálezu Ústavního soudu, který byl v úterý zveřejněn.

„Není možné dokázat, že smrt pacientky nastala kvůli neposkytnuté resuscitaci“

Lékaři Pardubické nemocnice se 14. června 2013 spolu dohodli, že sedmašedesátiletá onkologická pacientka má tak špatnou prognózu, že v případě kolapsu ji nemá smysl oživovat, selhávaly jí totiž ledviny, plíce i srdce. Ve zdravotnické dokumentaci se toto rozhodnutí ukrylo za zkratkou DNR „do not resuscitate“. Své rozhodnutí ale nekonzultovali s ní ani s její rodinou.

Když ženě 6. července 2013 selhalo srdce, personál ji přesně podle tohoto pokynu neposkytl kardiopulmonální resuscitaci a pacientka zemřela. Pozůstalí se s tím nesmířili a namítali, že se pacientky ani rodiny nikdo na nic neptal a o ničem je neinformoval.

Přitom ji nemocnice žádala například o souhlas potřebný k zavedení centrálního žilního katetru. Nemocnici zažalovali a v roce 2018 jim dal Okresní soud v Pardubicích za pravdu. Nemocnice jednala podle rozsudku nesprávně, lékaři měli své rozhodnutí neresuscitovat konzultovat s pacientkou. Soud uložil nemocnici uhradit pozůstalým celkem 720 tisíc korun.

Odvolací královéhradecký Krajský soud a poté i Nejvyšší soud ale toto rozhodnutí zrušil. To proto, že není možné dokázat, že smrt pacientky nastala kvůli neposkytnuté resuscitaci. Tím se ostatně celou dobu bránila i nemocnice. „Kardiopulmonální resuscitaci resuscitace by byla pravděpodobně neúspěšná a nemohla vést ke zlepšení pacientčina stavu, možná by o několik hodin prodloužila její útrapy,“ uvedli u soudu zástupci nemocnice.

„Neprodloužení umírání na sklonku života dlouhodobě nemocného pacienta – ať už o několik minut či několik měsíců – nelze slučovat s přímým usmrcením,“ uvádí se v nálezu Ústavního soudu.