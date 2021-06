Deset let příprav, a stále nic. Úřad práce v Pardubicích se stavět nebude

„Konečně po deseti letech jsme se dočkali stavby, do dvou let bychom ji mohli mít hotovou. Čekáme na poslední razítko,“ uvedl loni v srpnu ředitel odboru kanceláře krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák. „Teď čekáme pouze na schválení registrace investiční akce,“ radoval se Blaťák.

Jenže uteklo tři čtvrtě roku a plány opět padly. Zdá se, že očekávané sloučení úřadu, který momentálně sídlí na několika adresách v Pardubicích, hned tak nenastane.

„Bohužel kvůli mnoha připomínkách jsme museli předělávat projektovou dokumentaci, v tuto chvíli se jedná, kdy bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele stavby. První náznaky, že by v Pardubicích měl být nový úřad práce, byly přitom už v roce 2011,“ uvedl pro ČTK zklamaný šéf pardubického úřadu práce Petr Klimpl.

Ten přitom stále ani neví, kdy bude Úřad práce ČR vypisovat nový tendr. „Odhad nemáme. V tuto chvílí rapidně rostou ceny stavebních prací, prověřujeme, zda nám přidělené peníze budou stačit,“ řekl.

Odhadovaná výše investice je 330 milionů korun. Peníze na investici loni schválilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

V nové budově má pracovat 200 úředníků

Úřad práce teď sídlí v ulici Boženy Vikové-Kunětické, má i detašovaná pracoviště. V areálu bývalých Masarykových kasáren by měly být všechny kanceláře v jedné budově. Agendy budou ve dvou spojených objektech, v suterénu vznikne parkoviště. Pracovat tam má kolem 200 úředníků.

Klienti budou odbavováni vyvolávacím systémem, zaměstnanci usednou za přepážky. V areálu bude dostatek jednacích místností a dostatek parkovacích míst.

„Pochopitelně jsme se těšili na nový prostor, ale o nás tak nejde, jde o klienty. Na pracovišti nepojistných sociálních dávek v Jiráskově ulici je velmi nepříznivá situace, v létě je teplo, jsou tam úzké nevětratelné chodby, myslíme si, že v 21. století by klienti měli mít kulturnější prostředí, než jaké jim v tuto chvíli v Pardubicích nabízíme,“ řekl Klimpl, který je zároveň pardubickým zastupitelem za ODS.

V pronájmu je úřad práce také na krajském úřadě, v bývalé Mototechně a administrativní budově Na Vinici. Odložení projektu tak jen znásobuje další chátrání bývalých kasáren. Ty momentálně slouží během jednoho víkendu v roce pro akci s názvem Retroměstečko a na bývalém „buzerplace“ je záchytné parkoviště. Jinak se pardubickým radním stále nedaří najít pro areál smysluplné využití.

Město se chce kasáren zbavit

Pardubice proto chtějí nabídnout areál léta opuštěných kasáren T. G. Masaryka investorům. Na přípravu a zorganizování výběrového řízení si zřejmě najmou poradenskou firmu, jako tomu bylo v případě prodeje areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici.

„Město ale předem stanoví, k jakému účelu by měla část území sloužit,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO. „Budeme mít definovány některé základní parametry, které tam chceme splnit. U Tesly to bylo nechané velmi volné, obecné, podmínek bylo velmi málo, tady by to bylo trochu více svázáno požadavky města,“ uvedl Nadrchal.

Pardubice by například mohly požadovat, aby část prostor byla vyčleněna pro základní a mateřskou školu nebo sociální služby, potřeby této části města již magistrát shromažďuje. V sousedství chce totiž v budoucnu developerská společnost Black Bird Real Estate vybudovat v prvních dvou etapách 1 260 bytů. Podmínkou pro investora v kasárnách bude také vybudování dopravního napojení lokality.