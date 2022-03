Hasiči zaplatí pokutu za uzavření smlouvy s firmou bez zadávacího řízení

Profesionální hasiči v Praze, v Karlovarském a v Pardubickém kraji v letech 2019 a 2020 podepsali se společností Patrol Group smlouvy o spolupráci při provozování pultů centralizované ochrany.

Způsob, jakým hasiči v jednotlivých krajích výnosné zakázky této firmě zadali, ale u antimonopolního úřadu neobstál.

Poté, co ÚOHS udělil pokutu hasičům v Praze a v Karlových Varech, vyměřil sankci i pardubickému hasičskému sboru.

„Úřad konstatoval, že zadavatel porušil zákon tím, že uzavřel uvedenou smlouvu mimo zadávací řízení, přestože předpokládaná hodnota koncese přesahuje 20 milionů korun, což je hranice, při jejímž překročení je třeba koncese soutěžit v koncesním či jiném zákonem stanoveném druhu řízení. Proti příkazu nebyl podán odpor, a pokuta je tedy pravomocná,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Hasiči rozhodnutí respektují. „Výběr jsme udělali podle nejlepšího vědomí a svědomí. Úřad došel k závěru, že to nebylo v pořádku, nebudeme se soudit, nebudeme se odvolávat, sankci zaplatíme,“ řekl ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.

Na přidělení výnosných zakázek společnosti Patrol Group upozornili loni v červnu Reportéři ČT.

Zákon ukládá majitelům některých nemovitostí, aby se napojili na pult centralizované ochrany. Pokud nechtějí, musejí zajistit ostrahu. Takové řešení ale ekonomicky nedává smysl.

„Je třeba mít minimálně čtyři lidi, kteří se budou točit v dvanáctihodinových službách a hlídat. Druhou možností za násobně nižší peníze je, že se připojí k nám,“ řekl Černohorský.

Provoz pultů centralizované ochrany pro hasiče ale zajišťují soukromé firmy. Pokud hasiči podepíšou s provozovatelem nevýhodnou smlouvu, doplatí na to firmy, úřady či nemocnice. Prakticky nemají jinou možnost než nové podmínky přijmout.

Smlouvu úřad nezrušil, ale pět let platit zřejmě nebude

Nejkřiklavější přešlap udělali hasiči v Praze. Zakázku na provozování této služby za téměř 200 milionů svěřili v roce 2019 společnosti Patrol bez soutěže. ÚOHS loni v září rozhodl, že hasiči tak porušili zákon. Smlouva přestala platit a hasiči dostali pokutu 285 tisíc korun.

Na rozdíl od Prahy úřad smlouvu s firmou Patrol v Pardubicích uzavřenou na pět let nezrušil. „K tomu by mohlo dojít pouze v případě, že by byl podán návrh na uložení zákazu plnění některým z potenciálních dodavatelů. V tomto případě však již zákonná lhůta pro podání takového návrhu uplynula,“ uvedl Švanda.

V Pardubicích hasiči oslovili tři firmy a dostali dvě nabídky, vybrali tu od společnosti Patrol. Podle zákona by to bylo v pořádku, pokud by šlo o výběrové řízení do částky 20 milionů korun bez DPH. Hasiči si spočítali, že tuto hranici nepřekročí. Podle ÚOHS ale měli započítat i částku za služby HZS. Poté by hodnota koncese přesáhla 30 milionů korun.

Třebaže HZS Pardubického kraje smlouvu se společností Patrol zrušit nemusí, Černohorský předpokládá, že ve stávající podobě platit nebude.

Generální ředitelství HZS podle něj připravuje nový model, jak vybírat firmy pro zajištění fungování pultu centralizované ochrany tak, aby vyhovoval z pohledu zadávání veřejných zakázek i technického zabezpečení. Připraven by měl být pro všechny kraje do konce letošního roku.

„Až bude změna připravena a zveřejněna, tak se stávající smlouvy u všech krajů vypoví, tudíž předpokládám, že i my tuto smlouvu vypovíme,“ řekl Černohorský.