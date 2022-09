Hřebčín touží po double. Po krajině chce do UNESCO zapsat i výcvik koní

Když kladrubský hřebčín poprvé žádal o první zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, oslovil Michala Beneše, který měl s přípravou většiny přihlášek zkušenosti. „Nejdřív přesvědčte mě,“ řekl zástupcům hřebčína a kraje, když zvažoval, zda pomůže připravit přihlášku. I tentokrát bude Beneš u přípravy druhé kladrubské nominace.

Není to příliš smělé, aby hřebčín podruhé žádal o druhý zápis do UNESCO?

Již staří Římané říkali Audaces fortuna iuvat. Odvážnému štěstí přeje. Kdo nic nezkusí, nezkazí.

Jak vidíte šance hřebčína?

To je těžké odhadnout, protože ta nominace mezi nemateriální dědictví je nesmírně obtížná. Bude to složité, protože metoda výcviku kočárových koní je zvláštní typ nemateriálního kulturního dědictví. Není to ani tanec, ani lidový obřad, ani tkaní koberců. Je to opravdu know how. Ale bude to obtížné nejen pro hřebčín, ale i pro hodnotitele. Myslím, že UNESCO se bude v systému mezinárodních hodnotitelů možná trochu těžko hledat, ale to už je jejich práce.

Možná, že by tato sólo kategorie, jakou výcvik asi je, mohla u hodnotitelů bodovat.

Výjimečné to svým způsobem je, ale je určitý precedens, neboť před časem navrhla Francie takzvaný koňský karusel, což je zvláštní prezentace slavnostní jízdy koní, ale je to něco úplně jiného než výcvik kočárových koní. Tam jde spíš o podívanou a atrakci, kdežto tady jde o práci s koněm k jeho užitkovému využití v tahu kočáru. Uvidíme. Nemohu dát ruku do ohně, ale na druhou stranu by to asi nikoho nebavilo, kdyby to bylo snadné a jednoduché. A hlavně by to nebyla pocta, když se to povede.

Připusťme, že hřebčín uspěje a dostane se mezi vyvolené. Může to hřebčín ještě nějak posunout? Už teď má nálepku UNESCO.

Zeptejte se nějakého šlechtice, když má titul barona, zda by ještě nechtěl být hrabětem. Neznám šlechtice, který by řekl ne. A to je i tento případ. Polabská krajina je památkou světového dědictví, patří mezi šlechtu mezi hmotnými světovými památkami, ale proč by nebyl ještě knížetem mezi světovými nemateriálními památkami.

V jaké fázi nyní přihláška je?

Na přihlášce se samozřejmě pracuje, zatím je na úrovni prvního rukopisu. Musí se pracovat především s lidmi z hřebčína. Oni jsou nositeli onoho nemateriálna. Ne ty budovy nebo management, ale ti, kteří ty koně cvičí. Oni si ho předávají. Nemateriální dědictví existuje jen v hlavách lidí. Bez toho to nejde. Kostel je kostel, ten tu zůstane, když lidstvo zemře, ale nemateriální dědictví umírá s člověkem. Toto bude velmi důležitý krok.

Když mohou Češi podávat přihlášku až v roce 2024, asi bude v čekárně hodně zájemců.

Nepochybně. V nemateriálním dědictví máme hodně želízek v ohni a některá z nich jsou skutečně velmi zajímavá a různorodá. Vícestátní nominaci s českou účastí má vorařství.

Víte už o nějakých konkurentech kladrubského hřebčína, kteří připravují svoji nominaci?

Samozřejmě o nich vím, ale nechci vyvolávat rozpaky, kdo má a nemá šanci. To říkat nebudu, to se nedělá. Nechci předjímat, co se v roce 2024 stane, nechci nikoho zklamat, ranit a cpát dopředu. Důležité je, že je tady lidský um, znalost, která je součástí našeho nemateriálního dědictví, která přežila tři sta čtyři sta let vzdor všem peripetiím a době a předává se z generace na generaci a nemá žádnou oporu v kamenech a cihlách, ale jen v hlavách a srdcích lidí. Pokud se podaří dostat výcvik do UNESCO, bude to ohromné pohlazení pro místní lidi z Kladrub Selmic. To nejsou žádní krasoduchové, za to mohou tito rodáci.

Je vůbec někdo, kdo se může chlubit dvěma zápisy?

Pokud vím, tak ne. Ale je obecná tendence v UNESCO, aby úmluvy, které existují a týkají se kulturního dědictví, tedy zejména Úmluva o světovém hmotném dědictví a Úmluva o nemateriálním dědictví lidstva, spolupracovaly. V tomto směru je přihláška výcviku koní do UNESCO zajímavý nápad.