Pro podezřelého z dvojnásobné vraždy jeli policisté na hranice s Ukrajinou

„Na místě jsme tehdy našli dva mrtvé dělníky ve věku 43 a 53 let. Problematické bylo, že ubytovna byla nelegální a spousta lidí do příjezdu hlídek policie zmizelo,“ popsal vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Z místa utekl i 32 letý muž z Ukrajiny, který se po prověřování stal jediným podezřelým. Policisté se obávali, že se bude snažit uprchnout do své země. „Druhý den ráno jsme proto požádali státního zástupce, aby vydal podnět k vydání evropského zatýkacího rozkazu,“ uvedl Šimek.

Kriminalisté tento rozkaz nepoužívají často. Jeho vydání totiž trvá několik dnů až týdnů. V tomto případě ale velmi pomohli kolegové z cizinecké policie. Od nich získali kriminalisté poznatek, že by muž měl sedět v autobuse směřujícím do Kyjeva. A následně i soudce pardubického soudu, který rozkaz okamžitě podepsal.

I tak ale už byl podezřelý tou dobou v Polsku. V pozdních nočních hodinách se ho podařilo zadržet na hranicích s Ukrajinou.

„Byl překvapený. Nejevil známky agresivity. Dvacátého prosince jsme si ho od polských kolegů převzali. Nyní již byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy na dvou osobách. K celému jednání se doznal,“ uvedl vyšetřovatel Robert Veleta.

Kriminalisté v této souvislosti také podotkli, že je velké štěstí, že se podezřelému nepodařilo dostat na rodnou Ukrajinu. „Spolupráce s tamními kolegy nepřináší efekt, je to nedobytné. Už pět let se tam snažíme zajistit jednoho Ukrajince, ale marně,“ zmínil Šimek.

Při výslechu na policii muž uvedl, že činem vyvrcholily dlouhodobé spory, které s dvojicí na ubytovně měl. Spory umocňoval alkohol, který všichni tři popíjeli. Nožem, kterým ho dvojice ohrožovala, je pak pobodal. Staršího šesti bodnutími, mladšího devatenácti.

„Obviněný je vysokoškolsky vzdělaný člověk, na Ukrajině pracoval na zabezpečovacích systémech jaderné elektrárny v Záporoží. Uvedl, že se bál o svůj život, prý na něj Ukrajinci stále útočili, zatlačili do kouta a on se začal bránit,“ přiblížil okolnosti případu Veleta. Podle něj také všichni aktéři případu sice pobývali v nelegální ubytovně, ovšem měli pracovní povolení.

Při vraždě a napadení v parku byl mladík pod vlivem drog

Kriminalisté také zveřejnili podrobnosti k případu z 19. prosince, kdy zatkli tehdy 18letého mladíka, který podle nich usmrtil 64 letého muže a těžce zranil jeho partnerku. Vyslýchaný se poté pod tíhou důkazů doznal.

„Byl pod vlivem alkoholu a návykových látek. Uvedl, že dvojici znal pouze od vidění a u vstupu do parku se náhodně potkali. Všichni byli pod vlivem alkoholu a začali se hádat,“ popsal mužovu výpověď Veleta.

Mladík podle své výpovědi nejprve napadl, ženu, kterou údajně pouze strčil. Ta však upadla do bezvědomí. Muž se jí snažil zastat. Na to reagoval mladík několika údery do hlavy, srazil ho na zem a odešel.

Pro vysokomýtské policisty není mladík neznámý. Má za sebou majetkový delikt a také přestupky se známkami násilí.

Byl obviněn pro ublížení na zdraví s následkem smrti a z prostého ublížení na zdraví u ženy. Protože u ní je zdravotní stav nejistý, kriminalisté nevylučují zpřísnění trestu.