Šéfové gangu si stavěli sídla, krajané na ně dřeli za pár korun v kravínech

„Zadrželi jsme hlavního člena gangu, který si sám říká boss, jeho rodinného příslušníka a další dva lidi, kteří zajišťovali převoz pracovníků do České republiky,“ řekl vyšetřovatel případu Ondřej Starý.

Na akci nazvané Kličko se podílelo téměř sto policistů a přes padesát pracovníků Celní správy. Naráz zasahovali v bydlištích pachatelů, ubytovnách dělníků, kancelářských prostorech a dalších budovách na dvaceti místech v pěti krajích.



Podle informací MF DNES gang tvořila skupina bohatých Ukrajinců ze Zakarpatské oblasti, která tamním lidem sháněla práci téměř po celé České republice. Najatí lidé do Česka jezdili na tříměsíční turnusy povětšinou na turistická víza, ale neměli pracovní povolení. Do Česka se dostávali přes Maďarsko, Slovensko a Polsko.

Většinou dělali podřadné práce v zemědělských podnicích, aniž by za ně někdo odváděl pojištění. Z peněz vyplacených firmami dostávali jen velmi malé částky, které však stále stačily na uživení rodin na Ukrajině, takže byli spokojení. Stejně tak si nestěžovaly firmy, které si Ukrajince najaly, protože Češi o takovou práci nestáli.

Zbytek peněz bossové vybrali po menších částkách z několika bankomatů a přes vytvořené firmy registrované v Praze je rozúčtovávali do fiktivních faktur vždy do částky 10 tisíc tak, aby nemuseli v kontrolních hlášeních uvádět dodavatele. Způsobená škoda dosahuje od od ledna 2018 do dubna 2020 téměř 41 milionů korun.

„Mohla však být mnohonásobně vyšší. Prověřuje se devět společností,“ řekl Starý s tím, že daně byly už jen „doplněk“ celé činnosti Ukrajinců. „Kdyby si vystačili jen s penězi od zemědělců, bylo by velmi obtížné na ně přijít,“ dodal.

Část peněz gang vložil do nemovitostí, část směnil za dolary. Dva ze čtyř zadržených vlastnili sídla v Královéhradeckém a Středočeském kraji.



Zadržení jsou ve věku 34 až 43 let a policie je obvinila ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, za což jim hrozí pět až deset let vězení. Při zásahu byl zajištěn jako náhradní hodnota majetek ve výši 19 milionů korun.