Pardubický kraj se bude v Hlinsku přetahovat o učně s Vysočinou

Škola spadající pod Kraj Vysočina má totiž ve městě už dnes dílny pro odborný výcvik truhlářů a nově otevřela elektro učebnu.



Stejné obory nabídne i obnovená hlinecká škola, kde se od roku 2017 vzdělávají mlékaři. Aby dvě školy v jednom městě nabízely stejné obory, sice nedává smysl, ale zástupci krajů se nedokázali dohodnout.

„S Krajem Vysočina jsme o tomto v minulosti jednali. Měli jsme zájem odloučené pracoviště chotěbořské školy v Hlinsku převzít,“ řekl vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss s tím, že jednání ustala po krajských volbách, kdy se v Kraji Vysočina obměnila politická garnitura.

Když v roce 2005 končilo odborné učiliště v Hlinsku, rodiče a jejich děti z Hlinecka moc alternativ na výběr neměli. Kdo nechtěl posílat své potomky na průmyslovku do Chrudimi, dal přednost bližší škole v Chotěboři.

„Myšlenka rozšíření výuky o další obory na pracovišti v Hlinsku vznikla před více než šesti lety. Prezentovali jsme ji vedení města s nabídkou spolupráce. Odezva nebyla bohužel žádná,“ řekl zástupce ředitele pro odborný výcvik Středního odborného učiliště technického v Chotěboři (SOUT) Jiří Pátek.



Škola se přesto na příliv studentů z Hlinecka snažila reagovat a letos se jí podařilo rozšířit truhlářskou dílnu o učebnu elektro.

Gymnázium chce přetáhnout děti i vyučující

Nezvyklá anomálie, která z nedohody vyplynula, může pro jednu ze škol skončit špatně. Jazýček na vahách je nakloněn spíše v neprospěch dislokovaných dílen chotěbořské školy, neboť za teoretickou výchovou musejí žáci do Chotěboře dojíždět, což je vzhledem k faktu, že většina učňů je z Hlinecka, nevýhoda.



Hlinsko ani Pardubický kraj si v tomto boji nemůže dovolit prohrát, neboť radnice v posledních letech do úprav bývalé administrativní budovy ETA investovala kolem 40 milionů korun.

Je tak jasné, že začne konkurenční boj a přetahovaná o žáky z chotěbořské školy, což otevřeně připustil i ředitel Gymnázia K. V. Raise a Středního odborného učiliště Hlinsko Rostislav Dvořáček.

„Ideální stav bude, když rodiče nebo děti z té školy pochopí, že jim nabízíme něco mnohonásobně lepšího, a vyřeší to jednoduše žádostí o přestup. V dílnách se vzdělávají jen žáci z Hlinska a okolí, kteří na všeobecné předměty musejí dojíždět do Chotěboře. Žáky určitě do nových prostor pozveme a ukážeme jim je,“ řekl Rostislav Dvořáček s tím, že obnovené učiliště chce na pracovní nabídku zlákat i učitele odborného výcviku.

„Beru to jako běžnou soutěž. Když se studenti rozhodnou, že raději budou studovat v Hlinsku, je to jejich volba. Nebo se rozhodnou, že dají přednost naší škole, která má dobré výsledky, zkušené pedagogy, know-how a vybavené prostory,“ reagoval ředitel SOUT v Chotěboři Luděk Benák.

Kdyby měla učebna zaniknout, škola prý finančně nevykrvácí. „Nás to v podstatě nic nestálo, protože jsme použili vybavení, které naše škola měla k dispozici z učebny v Chotěboři.“