Psi přežívali v bednách s potkaním trusem, veterináři smečku zabavili

Psi žili jako ve smečce v těžko představitelných podmínkách. Část jich trpěla v domě, někteří byli uvěznění v úplné tmě v místnostech s několikacentimetrovou vrstvou zaschlých i čerstvých exkrementů. Psi navíc útočili na slabší jedince a napadali lidi.



Chovatel veterinářům při kontrole uvedl, že pokud je doma, psi jsou vypuštěni volně na zahradu, ale v době své nepřítomnosti je zavírá. Inspektoři krajské veterinární správy se o tom mohli sami přesvědčit na vlastní oči.

„Majitel během veterinární kontroly psy jednoho po druhém vytahoval z uzavřených dřevěných beden, ve kterých byly znečištěné a nasáklé hadry s velkým množstvím potkaního trusu,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Není to poprvé, co se veterinární správa na chov zaměřila. Už loni v únoru jeho majiteli dali veterináři pokutu za neprovedenou vakcinaci psů.

Kvůli opakovanému týrání rozhodli veterináři o odebrání psů. „Celkem bylo odebráno 28 dospělých psů a 11 štěňat, jedna fena pravděpodobně ve vysokém stupni gravidity. Výživný stav psů byl dobrý, psi byli zablešeni, část měla různé zhojené rány po vzájemných útocích, část přerostlé drápy. Jednomu psovi chyběla spodní část levé zadní končetiny, zřejmě starší zranění,“ dodal Petr Vorlíček.

Co majiteli psů hrozí, bude jasné po individuálním vyšetření veterinárními lékaři. Šest dospělých psů bylo umístěno do Městského útulku Chrudim, zbývající dospělí psi a štěňata byli přemístěni do Městského útulku Hradec Králové.