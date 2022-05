Za vylepšení tvrze Bouda padla vysoká pokuta, politici ji chtějí snížit

Dělostřelecká tvrz Bouda od loňského listopadu vypadá tak, jak by vyhlížela v říjnu 1938, kdyby nepřišel Mnichov. Nejvýraznější změnou kromě nového betonového zdiva bylo osazení přesných replik pancéřových zvonů a střílen těžkých kulometů, které byly vytrhány nacisty za okupace.

Objekt se dočkal i instalace posuvných pancéřových vrat, která byla sice v roce 1938 už vyrobena, ale nedorazila.

Obnova památky má nepříjemnou dohru. Společnost Navláčil stavební firma, která vše postavila a namontovala, musela kraji zaplatit vysoké penále ve výši milion 786 tisíc korun. Odvedla sice podle kraje i správců památky dobrou práci, ale kvůli chybějícímu materiálu ji nedokončila v termínu.

„Považuju to celé za strašně nešťastné, hodně mne to mrzí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Provozovatelé tvrze její nový vzhled oceňují. „Výsledek investice kraje je působivý - jde o jediný vchodový objekt československého opevnění, který je zvnějšku zrekonstruován do stavu z roku 1938,“ uvedl ředitel Králické pevnostní oblasti Petr Štemberk.

Nezvyklou zakázku nikdo nechtěl. Pardubický kraj vypsal výběrové řízení dvakrát bez výsledku, na třetí pokus se přihlásila jako jediná společnost Navláčil stavební firma.

Na akci za deset milionů bez daně měla od konce prázdnin 2020 deset měsíců, během nichž platily covidové restrikce. Během této doby včas nedokázala zabezpečit výrobu posuvných vrat. Ukázalo se, že pancéřové plechy jsou nedostatkovým materiálem. Na Boudu se vrátily až v říjnu 2021.

Smlouva počítala s pokutou za každý týden zpoždění

Zpoždění mělo pro firmu nepříjemnou dohru. Smlouva, kterou uzavřela s Pardubickým krajem, zahrnovala v podmínkách penále za zpoždění.

„Podle ustanovení VIII. bodu 11. přílohy č. 1 smlouvy - obchodních podmínek činí sazba smluvní pokuty 1 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení,“ napsali v důvodové zprávě krajští úředníci.

Podle prvního návrhu měla společnost zaplatit přes dva miliony korun, nakonec jí kraj vypočítal pokutu ve výši 18 % z ceny díla, což představuje 1 786 894 koruny.

„Bohužel to byla doba, která byla pro podnikání těžká, nestandardní, velmi nejistá a hlavně nepředvídatelná,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Navláčil stavební firma Petr Polášek s tím, že potíže postupem času spíše gradují, a tak se k tématu nechce vyjadřovat.

Pokuta pro firmu byla tvrdá. Tím spíše, že zpoždění nikomu podle všeho nezpůsobilo žádnou škodu.

„Pancéřová posuvná vrata byla instalována v průběhu několika málo dní a jejich instalace omezila provoz jen minimálně, i když montáž vrat a finalizace fasády probíhala již za běžného návštěvnického provozu. Svým způsobem šlo pro návštěvníky o zpestření, protože dokončování objektu těžkého opevnění nevidíte každý den,“ uvedl Štemberk.

Krajský úřad vysvětlení firmy přijal, nicméně podle úředníků je nutné se držet podepsané smlouvy. Cestu, jak firmě odpustit celou pokutu, úřad nenašel. Až na třetí pokus kraj dospěl k závěru, že podle zákona by bylo možné vrátit firmě patnáct procent z ceny díla.

„Tímto postupem je tak možné smluvní pokutu snížit až o 1 489 078 Kč. Výsledná smluvní pokuta by tak činila 297 816,12 Kč,“ uvádí se ve zprávě krajského úřadu.

Návrh podpořili krajští radní, o snížení pokuty ale rozhodne až zastupitelstvo v červnu.

„Osobně si myslím, že když je to tak atypický případ, když někoho přemlouváte, aby to vůbec vyrobil, tak k tomu musíte více přihlédnout. Dojednali jsme kompromis, sankce je relativně snesitelná, ale nevím, jak na to dodavatel zareaguje,“ řekl hejtman.

„Děkujeme za každý projev pochopení a vstřícnosti, které se nám ze strany Pardubického kraje dostane,“ uvedl Polášek.