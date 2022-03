Tunel Hřebeč má po modernizaci vydržet až 50 let, bude patřit k nejlepším

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po uzavření tunelu Hřebeč pro veškerý automobilový provoz novinářům umožnilo nafotit si útroby tunelu.

Na improvizované tiskové konferenci mluvčí ŘSD Jan Rýdl mimo jiné uvedl, že devět měsíců, během kterých se tunel bude opravovat, je „neskutečně krátká a rychlá doba“.

Mnozí řidiči, kteří pravidelně pendlují po hlavní spojnici mezi Čechami a Moravou, a od úterního rána se od Moravské Třebové plahočí za funícími kamiony po staré cestě plné serpentin, by s ním zřejmě nesouhlasili.

Podle zástupce sdružení firem Doprastav a Mados MT, které zakázku za více než 100 milionů korun vysoutěžilo, je však rekonstrukce naplánovaná na celou jednu stavební sezonu z hlediska náročnosti oprav nezbytností. Až na samotnou tunelovou rouru opraví dělníci prakticky vše.

„Časově nejnáročnější budou sanační práce na ostění tunelu. Dojde k opískování veškerých povrchů, obnažení všech zvětralých částí a sanaci povrchů. V okamžiku, kdy budeme instalovat do tunelu technologie, musíme pracovat v prakticky laboratorní čistotě. A pro představu, jen příprava stavební části nám zabere zhruba měsíc a půl,“ sdělil ředitel pražské pobočky stavební firmy Doprastav Václav Pavlovský.

Kromě nové kanalizace stavaři celý tunel mezi jednotlivými betonovými bloky kleneb přeizolují. Jednoduchá nebude ani instalace technologií.

„Nekončí to tím, že natáhneme dráty, osadíme nová LED světla, vzduchotechniku a bude to hotové. Celý systém musí být poté správně nastaven a zkalibrován, což spočívá v řadě ověřovacích testů, abychom si potvrdili, že systém je funkční přesně podle svých předepsaných hodnot a tunel může být spuštěn do plného provozu,“ dodal Pavlovský.

Práce se dotknou už jednou sanovaného svahu u východního portálu tunelu.

„Využijeme uzávěry tunelu a ještě doplníme sanované území o další technická opatření, která by bylo mimořádně obtížné provádět za provozu,“ uvedl Pavlovský.

Východní portál tunelu s výhledem na Jeseníky a nejvyšší horu Praděd.

Ačkoli v tunelu s příkrým stoupáním i bez jediného auta skvěle funguje komínový efekt, projekt počítá s instalací modernějších proudových ventilátorů.

„Je nutné si uvědomit, že se jedná o jednotubusový tunel bez únikové cesty do vedlejší tunelové roury. V případě mimořádné události musí jít tunel rychle odvětrat,“ vysvětlil šéf zhotovitelské firmy.

Uzavírka potrvá 34 týdnů

Modernizací tunelu, která je naplánována na 34 týdnů a má skončit nejpozději na konci listopadu, dojde také ke zvýšení požárního standardu. Tunelem nově povede i požární suchovod, který je za normálních okolností bez vody, ale v případě požáru slouží k připojení vody z hasičských aut.

„Kromě toho, že oprava tunelu je naplánována na 40 až 50 let životnosti, zásadním způsobem zvyšujeme jeho technické vybavení. Bez nadsázky půjde o tunel na evropské špičce bezpečnosti,“ podotkl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Například nový kamerový systém neposlouží jenom k dohledu v tunelu, ale bude napojen na systém softwarového zpracování obrazu, který dokáže rozpoznat zpomalení, zastavení vozidla, pád nákladu či pohyb chodce.

„Pro dohled z kamer využijeme řídicí centrum na SSÚD Ostrava. Nebudeme tam odtud přímo tunel řídit, protože tunel je z hlediska bezpečnosti zařazen do kategorie TC. Variabilní dopravní značení bude mít na starosti policie,“ přiblížil telematický systém Pavel Jeřábek z Ředitelství silnic a dálnic.