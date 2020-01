Orlickem projdou Tři králové na velbloudech, Baltazar přijede až z New Yorku

„Nechali jsme se inspirovat tříkrálovými průvody pro Arcibiskupství pražské, kterých jsme se s našimi bubeníky účastnili. Řekli jsme si, proč bychom nemohli s průvody projít také u nás,“ řekl vedoucí letohradského spolku Honorata Petr Kubíček.



Na velbloudech s Kašparem, Melicharem a Baltazarem se do průvodů v Lanškrouně, Letohradě, Dolní Dobrouči a Ústí nad Orlicí zapojí kromě bubeníků, římské gardy či darovníků také bájné postavy. Jak upozorňují pořadatelé, každý průvod bude originální a nikde nebude stejný.

„Máme čtyři týmy, které o sobě nevědí. Na všech lidech, kteří se do projektu zapojili, je vidět nesmírné nadšení. V každém z měst si scénář příběhu koncipují po svém. Například v Dolní Dobrouči bude účinkovat Herodes. Sami si na něj přišli i v Letohradě, ale tam bude mít trochu jinou roli. Třeba v Lanškrouně živou Svatou rodinu nahradí dřevěné sochy,“ přibližuje vedoucí spolku Honorata podobu jednotlivých průvodů v nefalšovaných dobových kostýmech se třemi mudrci na velbloudech.



„Sice asi nebudeme chodit v dobových sandálech, ale na kostýmech z kvalitních českých brokátů jsme si dali záležet. Radili jsme se o podobě průvodů i s předními odborníky,“ říká duchovní otec čtyř tříkrálových průvodů, na kterých se podílejí farnosti, divadelníci, hudebníci i lidé z nejrůznějších spolků a muzeí.

Žádný krém na boty, ale opravdový černoch

V Dolní Dobrouči, Lanškrouně a Ústí nad Orlicí ztvární Baltazara dokonce opravdový černoch ze zámoří.

„V hledáčku jsme jich měli pět, nebylo to jednoduché někoho přemluvit. Jeden má rodinné trable, druhý se učí na zkoušky, třetí do toho nechtěl jít z náboženských důvodů a čtvrtý se bojí vystupovat před lidmi. Tento bydlí až v New Yorku, pracuje ve Vídni, dojíždí do Holandska a má vazbu na Čenkovice. Doufám, že dorazí. Rozhodně nebude stát nikde vzadu, má skoro dva metry,“ říká Petr Kubíček, který věří, že prvním ročníkem spolek na Orlicku založí novou tradici.

Tříkrálové průvody na Orlicku 11. ledna Lanškroun – od 10 hodin vyjde průvod z náměstí J. M. Marků ke kostelu sv. Václava, odkud projde do prostor muzea v Lanškrouně.

11. ledna Letohrad – v 16 hodin vyjde průvod za doprovodu loučí od kulturního domu, zastaví se v Novém dvoře. Poté bude pokračovat na Václavské náměstí. 12. ledna Dolní Dobrouč – od 9 hodin mše v kostele svatého Mikuláše, v 10.15 příjezd Tří králů, poté průvod k hasičské zbrojnici a zpět. 12. ledna Ústí nad Orlicí – v 15.30 hodin vystoupí u ZŠ Bratří Čapků dětský sbor a Hubertovi trubači, průvod s loučemi vyjde k muzeu dál na náměstí a ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.

Cílem akce je originálním způsobem věřícím i nevěřícím lidem připomenout pokud možno co nejvěrněji příběh mudrců, kteří se s dary před dávnými lety přijeli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi.



„Tříkrálové průvody jsou akcí, kterou jsme vždy chtěli. Je o propojení všech lidí, kteří jsou v různých komunitách, kteří jsou různě smýšlející. Nezáleží na tom, zda jsou křesťané, nebo nevěřící,“ míní Petr Kubíček.

Průvod v Lanškrouně začíná v sobotu 11. ledna v 10 hodin, v 16 hodin se mudrci přesunou do Letohradu. V neděli 12. ledna od 10 hodin se průvod koná v Dolní Dobrouči. Ústím nad Orlicí se suita vydá v 15.30 hodin.

Průvodu se zúčastní desítky lidí. Připojit se do něj může i kdokoliv z diváků. Kdo nechce o víkendu vyčnívat z davu, podle pořadatelů stačí, když se podívá na Ladovy obrázky. V nich najde podněty, co si má na sebe obléknout.