Muzeum železnice na Orlickoústecku dostává obrysy, má projektanta

V železničním depu ve stanici v Dolní Lipce návštěvníci v budoucnu uvidí v autentickém prostředí například točnu z 80. let 19. století a další dobové vybavení výtopny.

„Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících historických budov, opravu a doplnění kolejového komplexu, obnovu původní točny a vybudování nové točny, která je důležitá pro umístění exponátů parních lokomotiv na celé centrální ploše muzea,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Součástí projektu je také stavba vstupní budovy se zázemím pro návštěvníky a přístřešku pro lokomotivy. Předpokládané náklady stavební části činí 62 milionů korun včetně daně.

„V současné době máme budovy pronajaty od Správy železnic a Českých drah. Tyto objekty jsou postupně vykupovány tak, abychom celý areál získali do svého vlastnictví. Provozovatelem muzea by pak mělo být Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku, které pro nás zároveň zajišťuje úspěšné letní jízdy parních vlaků. Jedná se o obdobný režim, který již několik let funguje na tvrzi Bouda,“ vysvětlil hejtman.

Projektová dokumentace pro plánované železniční muzeum by měla být hotová na jaře příštího roku. „Podle zadávacích podmínek je termín na zpracování projektové dokumentace stanoven na 180 dní od vstupu smlouvy o dílo v účinnost. Z toho plyne, že projektová dokumentace by mohla být v ideálním případě hotová v březnu 2023,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast majetku a investic Roman Línek.

O dotaci bude jasno koncem příštího roku

Část projektu by měla pokrýt evropská dotace. „Od samého počátku připravujeme projekt pro čerpání evropských fondů v rámci operačního programu Interreg Česko – Polsko. Naším partnerským projektem je muzeum ve městě Dzierżoniów. Předpokládáme, že informaci o tom, zda jsme s tímto projektem uspěli, bychom měli obdržet koncem roku 2023,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Již nyní však Pardubický kraj s Muzeem starých strojů a technologií vyhlíží příští léto.

„Rádi bychom s Muzeem starých strojů pokračovali ve spolupráci v dlouhodobém horizontu, a to i s ohledem na plánovaný projekt železničního muzea v Dolní Lipce, které má s jízdami parních vlaků přímou souvislost, protože právě díky nim se nápad na vytvoření muzea zrodil. I v rámci komunikace se Správou železnic o jízdním řádu chceme mít stabilního partnera tak, abychom mohli naše parní jízdy mít v klasických jízdních řádech s dostatečným předstihem, a tím i ve využívaných internetových vyhledávačích,“ řekl hejtman Netolický.

Právě vybudování železničního muzea v Dolní Lipce se může stát společným jmenovatelem pro výše zmiňované strany a také Národní technické muzeum, které dlouhodobě hledá partnery v regionech. Navíc s Muzeem starých strojů a technologií v Žamberku již nějakou dobu spolupracuje.

„Pro nás může být zajímavou možností v Dolní Lipce do budoucna vystavovat některé exponáty, které jsou nyní nevystavené v depozitáři, a zapojit případně Národní technické muzeum také do provozu historických parních vlaků a rozšířit je na jiné tratě či do Polska, jelikož partnerské muzeum ve Slezské Javořině má o tento model velký zájem,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Letní jízdy parních vlaků v Pardubickém kraji se letos těšily velké oblibě. Sezonu ukončily uplynulou sobotu na speciální trase, která vedla z Ústí nad Orlicí do polské Slezské Javořiny.

Již měsíc předem zájemci o letošní derniéru parního vlaku tuto jízdu zcela vykoupili.