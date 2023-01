Havárie horkovodu ve východních Čechách odpojila od tepla desetitisíce lidí

K havárii hlavního horkovodu došlo o půl šesté ráno na několika místech najednou. Gejzíry horké vody tříštily mezi obcí Hrobice a Hradiště na Písku i nedaleko Opatovic. Od té doby jsou domácnosti, nemocnice i školy bez tepla a teplé vody. Elektrárny Opatovice chystají záložní zdroje.

„Záložní zdroje máme umístěné v Hradci Králové a v Chrudimi. Do potrubí se snažíme vrátit tlak, abychom mohli záložní zdroje spustit. Teprve poté budeme vědět, jak to pro jednotlivá města bude vypadat s obnovením dodávek tepelné energie,“ uvedla mluvčí Elektrárny Opatovice Hana Počtová. V Pardubicích záložní zdroje společnost nevyužívá.

Záložní zdroje jsou koncipované tak, aby nahradily hlavní zdroj elektrárny. Podle mluvčí Počtové však nejde o plnohodnotné zdroje, které by vykryly stoprocentní výpadek tepla. „Pro komfort našich odběratelů je to však dostatečné,“ řekla mluvčí.

Na odstranění poruchy Elektrárny Opatovice intenzivně pracují. „Vážení zákazníci, byly zjištěny netěsnosti na hlavních napáječích, jež jsou spojeny s dočasným odstavením soustavy a najetím záložních zdrojů. Naši technici intenzivně pracují na odstranění závad. V nejbližších hodinách budeme informovat o další průběhu,“ napsala ve zprávě Elektrárna Opatovice ráno svým odběratelům.

Teplo neproudí do Pardubic, Chrudimi ani Hradce Králové

Vzhledem k tomu, že se netěsnosti objevily na hlavních napáječích, teplá voda neproudí jak ve směru do Pardubic, tak do Hradce Králové. Technici dělají vše pro to, aby k obnovení dodávek tepla došlo co nejrychleji.

Například v centru Pardubic, v budově, která je napojená na opatovický horkovod, jsou od rána radiátory vlažné. „Mám radiátory naplno, ale topí málo. Teplá voda z kohoutku zatím teče,“ řekl redakci iDNES.cz jeden z odběratelů.

Podle mluvčí společnosti zajišťující dodávky tepla technici objevili netěsnosti na čtyřech místech hlavních napáječů. „Prioritou je pro nás obnovit dodávky tepla pro naše zákazníky, příčinu havárie budeme řešit následně,“ řekla Hana Počtová.

Radiátory jsou podle mluvčí nahřáté, v dodávkách tepla by tak lidé poruchu nejspíš pocítit neměli. Jak dlouho oprava potrvá, nedovedla odhadnout, čeká na informace od techniků.

Jedna z poruch je na přivaděči tepla do Hradce Králové nedaleko prodejny Siko v Opatovicích nad Labem. „V potrubí o průměru 700 milimetrů je velká díra,“ řekl ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové Jiří Seidler. Městská firma v Hradci Králové teplem kupovaným z EOP zásobuje asi 24 tisíc domácností.

Teplá voda již v Hradci Králové podle Seidlera neteče. Radiátory budou po 10:00 již studené, odhadl. „Musíme čekat na aktivaci záložních zdrojů EOP. V soustavě není tlak, soustava je vypnutá,“ řekl Seidler.

O situaci se jako předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje zajímal i hejtman Martin Netolický. „Byl jsem ujištěn, že pracovníci Elektrárny Opatovice činí maximum pro to, aby byla celá, v tuto chvíli odstavená soustava v co nejkratší možné době opět uvedena do provozu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Elektrárna zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a přilehlých obcí, což je kolem 63 tisíc domácností a také stovky institucí jako nemocnice, školy a podniky.

Nestalo se to poprvé

Výpadek dodávek tepla zažily domácnosti a instituce závislé na elektrárně před více než dvaceti lety. V sobotu 9. listopadu 2002 v 6.40 hodin se v opatovické elektrárně zřítila střecha a sutiny vyřadily z provozu všech šest kotlů.

Během pádu střechy z ocelových nosníků a panelů nebyl sice nikdo zraněn, ale lidé v Hradci Králové, Chrudimi i v některých částech Pardubic zůstali deset dní bez centrálně dodávaného tepla. Ve školách a na úřadech klesla teplota k deseti stupňům nad nulou, netekla teplá voda, o nic veselejší to nebylo ani v bytech.

Elektrárny Opatovice se snažily potíže zmírnit dodávkou přímotopů nejen do nemocnic a domovů důchodců, ale i do mateřských i základních škol. Zároveň vedení společnosti tehdy slíbilo, že se postará o vybudování záložních zdrojů tepla, aby se podobná situace již nemohla nikdy opakovat.