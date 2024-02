V nejlepším se má přestat, říká po sedmnáctileté službě kastelán Svojanova

Dempír je se Svojanovem sžitý, ví o všem, co se za zdmi středověkého hradu a v jeho okolí děje, neboť v něm od roku 2007, co je na pozici kastelána, i bydlí. Na konci května však v této funkci na vlastní žádost končí.

„Jednou to přijít muselo. Usoudil jsem, že jsem zrealizoval, co jsem chtěl, a teď je řada na někom dalším, kdo může Svojanovu dát zase něco svého,“ říká končící kastelán Svojanova, za jehož působení se hrad stal jednou z nejnavštěvovanějších památek na východě Čech.

Pamatujete si, jaký rok na Svojanov přišlo nejvíce lidí?

Byl to rok 2019, kdy nás navštívilo 83 474 návštěvníků. Byl to silný rok. Svojanov hostil výstavu replik královských a korunovačních klenotů, která rekordní návštěvnosti výrazně pomohla.

To jste určitě nevěděli, kam dřív skočit. Stával se z kastelána průvodce?

Jo, to se stávalo, a neměl jsem s tím sebemenší problém. Protože jsem neprovázel až tak často, tak mě to hodně bavilo a měl jsem radost, když se to lidem líbilo. Nemám problém vzít prohlídku za kolegy ani dnes.

Těch příležitostí však už moc mít nebudete. Rozhodl jste se, že skončíte. Co tak najednou?

Rozhodl jsem se tak z vlastního popudu. Nechtěl bych jednou odejít jen proto, že by někdo usoudil, že to třeba nezvládám. Takže jsem se rozhodl, že prostě chci odejít tak, abych se sem mohl kdykoliv vrátit, aby se na mě vzpomínalo pozitivně a s pocitem, že se opravdu zrealizovaly všechny záměry. Domnívám se, že už by pro hrad mohl být přínosem zase někdo, kdo přinese nové nápady.

Městu Polička, které hrad vlastní, jste svým rozhodnutím docela zamotal hlavu.

To možná ano. Ale v nejlepším se má přestat.

Nepřemlouvali vás, abyste setrval?

Dovedl bych si představit, že bych na Svojanově fungoval, ale na nějaké jiné pozici. A pokud by o to byl vůbec zájem, ale myslím si, že to gros musí přijít od někoho nového, opravdu zapáleného člověka.

Nebude se vám přece jen stýskat?

Jo, určitě bude. Přece jen jsem tady strávil hodně dlouhou životní etapu, zatím nejdelší. Letos to bude sedmnáct let.

Je vám 44 let. Odcházíte na sever Čech, kde jste před čtyřmi lety koupil zámek Poláky?

Ano, do Poláků. A chci se více věnovat soukromému životu, protože na Svojanově to moc možné nebylo. O víkendu už vůbec ne, to byl spíš maraton (smích).

Barokní zámek nedaleko Žatce úspěšně opravujete. Jaké jsou vaše aktuální plány?

V létě otevírám zámek veřejnosti. Proto maximum pracovního úsilí a času budu muset nasměrovat tam, abych se mohl Polákům věnovat naplno. Letos by měla být dokončená střecha a zajištění hlavní zámecké budovy, která nebyla v nejlepším stavu. Rád bych měl hotová také okna a takové ty základní prvky, aby ten dům mohl fungovat a abych veřejnosti mohl otevřít polovinu plánované prohlídkové trasy. Jižní křídlo zámku bude kompletně opravené a zařízené. Půjde o pět pokojů s chodbou. Zbývající prostory budou ponechané v tom originálním, respektive neupraveném stavu.

Vraťme se na Svojanov. Když jste v roce 2007 na hrad nastupoval, roční návštěvnost byla sotva 20 tisíc lidí. S vámi hrad vzkvétal, prošel rekonstrukcí, návštěvníci si oblíbili nové akce...

Působení na hradě mi dalo opravdu hrozně moc. Prožil jsem tady spoustu pěkných let. I profesně mi dal strašně moc zkušeností. Považuji za obrovskou čest, že jsem mohl být u proměny hradu. Myslím si, že jsme to zvládli dobře i za pěkné peníze, protože jsme se snažili o šetrnou formu rekonstrukce, kde maximum stavebních prvků s respektem k minulosti bylo zachováno. Nechtěli jsme nic měnit. Nic přestavovat, takže cena za ty rekonstrukční práce byla oproti jiným objektům nízká a s velkým výsledkem.

A které období byste ohodnotil jako nejnáročnější za těch sedmnáct let?

To byly bezesporu první dva roky. Budovali jsme expozice, dělaly se nejnutnější práce, aby hrad mohl fungovat. Budoval se nový pracovní kolektiv. Vždycky s nástupem přicházejí změny, takže než se to všechno usadilo a než se vytvořil nějaký řád, v uvozovkách, tak to bylo hodně náročné. Obdivuju všechny, co na hradě jsou, že jsme to zvládli. Potom už to bylo jenom lepší a lepší.

Hrad svému nástupci tedy předáte v perfektním stavu?

Jsem si vědom toho, že je pořád co zlepšovat, ale určitě je hrad v dobré kondici.

Plánujete akci, kterou se s návštěvníky hradu rozloučíte?

Takovým rozloučením bude oslava 800 let od založení hradu. Na začátku června bych měl hrad předat. Do té doby to bude určitě můj domov, kam se vždycky budu rád vracet.