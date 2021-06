Na bývalé pastvině ve Svítkově chce starosta obvodu domy, lidé z okolí zuří

Pardubická čtvrť Svítkov může s úspěchem kandidovat na místo, kde se v krajském městě v poslední době nejvíce staví. Volné pozemky mizí jeden po druhém, a tak developeři hledají, kde se dá.



Není proto divu, že jim neunikla ani bývalá pastvina u Bylanky nedaleko letiště. Ještě před dvěma roky se tam pásli koně, dnes dvouhektarový pozemek zarůstá nálety.



„Je to jako Boubín. Ostuda pro celý náš obvod. Nechci mít džungli uprostřed obce, musíme s tím něco dělat,“ hlásí starosta městského obvodu šest Petr Králíček.

A ten má také docela přesnou představu o tom, co by se na pozemcích mělo dít. „Myslím, že by nebyl problém, kdyby tam developer postavil nějakých 10 až 15 domečků. Prostředí by to zkulturnilo,“ říká politik a tím notně dráždí lidi ze sousedství. Ti totiž o „domečcích“ nechtějí ani slyšet.

Ostatně na poslední zasedání pardubického zastupitelstva dorazil i vyslanec naštvaných obyvatel Petr Bezpalec. „O pozemcích u Bylanky a cyklostezky se mluví už dlouho. Starosta Králíček tam chce vybudovat domy, což vypadá rozumně. Ovšem problém by byl s dopravou, protože by lidé museli jezdit přes naše sídliště. Štve nás také to, že by v území ubyla další zeleň. V minulosti se mluvilo i o 36 nebo 54 rodinných domech,“ řekl zastupitelům Bezpalec, který bydlí nedaleko zarůstající louky.



„Hororová situace by byla, kdyby se tam stavěly výškové budovy. Obáváme se snahy pana starosty tam stavět, která se neustále opakuje,“ dodal.

A dá se říct, že jeho obavy jsou důvodné. Starosta se skutečně zájmem o zástavbu místa netají.



„Klidně ať tam je park nebo dětské hřiště, ale to už mi na magistrátu řekli, že nám 15 milionů na výkupy pozemků nedají. A my jako obvod na to nemáme. Proto mi přijde nechat vše na činnosti developerů jako logické,“ řekl Petr Králíček, který však jedním dechem dodává, že zatím se nic takového stát nemůže.



„Podle platného územního plánu je plocha určena pro zeleň, musela by přijít změna,“ řekl politik zvolený za sdružení Pardubice pro lidi.

Chystá se nový územní plán

Momentálně město totiž chystá nový územní plán. Ovšem ani v něm se podle odpovědného náměstka primátora Petra Kvaše zástavba bývalé pastviny neplánuje.

„V návrhu nového územního plánu se s pozemky počítá jako s nezastavěnými,“ řekl Kvaš Bezpalcovi, kterého jinak politik z ODS přímo na jednání podrobil téměř policejnímu výslechu. „Kde jste sebral materiály, které jste nám tady promítl? Proč jste to udělal? Proč předkládáte zastupitelům prezentaci na základě nepravdivých údajů?“ hřímal Petr Kvaš.

„Pokud to tak je, tak jsem spokojený. Ale jedná se o lukrativní pozemky a dá se čekat, že tlaky na jejich zástavbu se budou opakovat,“ dodal Bezpalec, který si vyžádal i stanovisko hlavní architektky města Zuzany Kavalírové.

„Podle aktuálně platného územního plánu se na místě stavět nesmí. Ovšem pravda je, že už bylo předloženo několik podnětů k tomu, aby se to změnilo a bylo to určeno pro zástavbu. Problematické je, že se jedná o záplavové území, je tam biokoridor a také tam je problém s dopravou. To jsou limity zastavení plochy,“ uvedla před zastupiteli Kavalírová.

Nicméně třeba s dopravou podle starosty Králíčka si není třeba dělat těžkou hlavu. Sám hned předkládá několik možností, jak se k novým domkům případně dostat.



„Umím si představit překřížení cyklostezky u stávající lávky, silnice může být i z druhé strany od Mountfieldu. Myslím, že by pár domků intenzitu dopravy v daném místě už nějak moc nezhoršilo,“ dodal starosta.

Případný optimismus obyvatel Svítkova, kteří si novou výstavbu nepřejí, však přímo na jednání zchladil zastupitel Jakub Kutílek.



„Území se skládá ze dvou pozemků. A já nyní mám otevřený návrh nového územního plánu a z něho je patrné, že na jednom má skutečně zůstat zeleň, ale druhý je navržený pro smíšené obytné území, takže není úplně pravda, že se tam určitě stavět nebude,“ dodal Kutílek zvolený na pirátské kandidátce.