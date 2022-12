Svitavy místo úklidu sněhu osázely chodníky cedulemi, brání se žalobám

Lidé ve Svitavách by během letošní zimy měli být na městských chodnících mnohem ostražitější. Městská společnost Sportes se rozhodla podél neprohrnovaných a neudržovaných chodníků natlouct cedule varující před pádem. Výsledkem není pár desítek informačních tabulí v okrajových částech města, ale nepřehledná změť cedulí po celém městě.

Horší je, že bez údržby zůstávají i chodníky, které jsou jedinými přístupovými cestami v hustě obydlené zástavbě. Mezi bloky panelových domů v Dimitrovově ulici nedaleko autobusového nádraží vedou chodníky od jednotlivých vchodů paneláků k mírnému svahu. Opodál se na zemi válí na dřevěné tyči přibitá cedule znázorňující padající osobu s popiskem, že se chodník v zimě neudržuje.

„Mně ty cedulky nevadí, ale to, že nebude uklizen chodník, to ano. Už jsem v letech a nedovedu si představit, když napadnou hromady sněhu nebo bude náledí, jak si půjdu nakoupit nebo se dostanu k lékaři. Když se podíváte, tak je to všude, takže se z baráku nedostaneme nikam,“ řekla Anna Macenauerová, které bude brzy 80 let. A není sama.

Z novinky mají největší obavy senioři

Jitka Sodomková často venčí mezi bloky domů svého pejska. „Musím s ním ven i v noci a mám z toho varování obavy, velké obavy. Už jsem si na boty pořídila i taková železa, abych se pojistila proti pádu. To nebyl dobrý nápad, zvlášť na sídlištích, kde bydlí tolik lidí v pokročilém věku,“ svěřila se seniorka.

Město obavy mírní. Brání se tím, že se pro občany nic nemění a že vymezení jednotlivých úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se podle radou schváleného nařízení nezajišťuje sjízdnost a schůdnost, je stále stejné. Jen bude na zledovatělé a zaváté chodníky více vidět.

„Rozsah, způsob a lhůty zimní údržby se nezměnily. Méně frekventované chodníky nebyly udržovány ani v minulosti. Jde pouze o transparentní informaci občanovi, který bude vědět, na čem je,“ řekl jednatel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.

Důvod, proč radnice stovky nových cedulí v hodnotě 15 tisíc korun po městě rozmístila a dobrovolně tak na problém velké části neudržovaných chodníků upozornila, je jednoduchý. Zříká se zodpovědnosti za neudržované chodníky.

Podle starosty Davida Šimka jen loni město muselo vyplatit přes 200 tisíc na pojistných plněních za úrazy na neudržovaných komunikacích.

„V jednom případě to bylo 150 tisíc korun, ve druhém asi 60. Abychom nemuseli tato pojistná plnění řešit, protože ne vždy je to v jednotlivých případech záležitost zdravého rozumu, rozhodli jsme se osadit některé ulice cedulkami. Je to opatření, nad kterým sami kroutíme hlavou, ale bohužel jsme k tomu byli donuceni, protože u soudu pouze s platnou vyhláškou o zimní údržbě bohužel podle platné legislativy neobstojíme,“ řekl.

Zákon umožňuje obcím neudržovat méně frekventované chodníky

Zákon skutečně vlastníkům chodníků, na kterých je minimální provoz, umožňuje nezajišťovat jejich schůdnost. Pokud na takto vyjmutou a řádně označenou komunikaci člověk vstoupí s vědomím toho, že chodník není ošetřen, pak literu zákona přijímá a akceptuje riziko, že může dojít k jeho újmě. Vlastníkovi komunikace v tom případě nelze klást za vinu, že se poškozený zranil.

Jinou otázkou ovšem je, zda vyjmutá komunikace splňovala zákonný požadavek jejího malého dopravního významu. Zařadí-li vlastník mezi dopravně nevýznamné komunikace i takovou, která do této kategorie nepatří, tak jde o postup v rozporu se zákonem a pojišťovna k tomu při posuzování pojistného plnění přihlíží.

„Posuzuje, kdo nese odpovědnost za vzniklou újmu, zda jde o újmu vlastní na straně poškozeného nebo zda za ni pojištěný poškozenému odpovídá. To je běžnou praxí v rámci všech šetření o nárocích na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti,“ sdělil Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny, která za celý rok šetří asi 50 úrazů na chodnících.

Někdy při volbě neudržovaných chodníků zůstává rozum stát. Město například před několika lety postavilo novou cyklostezku k obchodním centrům u výpadovky na Moravskou Třebovou, v soupisu udržovaných cest však není. Lidé se tak během sněhové nadílky musejí spolehnout jen na svá auta. Podle nařízení města se například zimní údržba neprovádí na parkovištích na území města, resp. se provádí pouze příležitostně při spadu sněhu vyšším než 15 cm.

Společnost Sportes, která dává na zimní údržbu pět milionů korun ročně, nabízí obyvatelům originální řešení, jak si mohou vyjednat před svým domem lepší údržbu. Stačí podle jednatele vznést na společnost požadavek.

„Vždy po každé sezoně probíhá vyhodnocování zimní údržby. Když registrujeme zvýšený požadavek ze strany občanů na nevyhovující údržbu, tak se jim snažíme vyjít vstříc. Například v Lánech ve Svitavské ulici jsme u jednoho bytového domu jednali s občany, kteří chtěli udržovat chodník na odvrácené straně domu,“ uvedl Olšán.

Podle Jany Kalasové, které se opatření také nezamlouvá, by stačilo účelněji vynakládat finanční prostředky na údržbu. „Já vím, že je to všechno otázka peněz, ale na druhou stranu si myslím, že se dá ušetřit jinde. Město má na jaře krásnou květinovou výzdobu. Nemusí být všechno tak strašně bombastické, raději bych viděla chodníky, které budou v pořádku,“ myslí si.